美国评贩运人口: 中国香港均遭点名

据美媒报道，由于剥削人口和未能采取解决措施，中国再度成为《人口贩运问题报告》中贩卖人口最严重的国家之一，与俄罗斯、伊朗等1十九国家被列为第三级，因为这些国家的政府都允许了不同程度的人口贩卖行为。这也是中国自2017年以来第四次连续入选该名单。据路透社说，香港被美国评为贩运人口第二级别监察名单，特区政府批评指“草率及偏颇”。

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据自由亚洲报道，中国第四度成为贩卖人口最严重的国家之一。根据本周四，美国国务院发表的2020年度《人口贩运问题报告》中，中国再次被列入人口贩卖问题最严重的名单。美国国务卿蓬佩奥在报告发布会上说，“中国拥有最严重的人口贩运问题，中国共产党和国有企业强迫公民在恶劣的环境下为‘一带一路’的项目工作。”

据报告指出，中国中央政府广泛强迫劳动，包括在新疆地区建设少数民族集中营，甚至把当局的计划扩展到中国其它地区，继而迫害宗教和少数民族群体。除此之外，在新冠疫情期间，中国政府使用强迫劳动力，生产口罩等防护装备。

美国国务院负责反人口贩卖事务的特使里士满（John Richmond）也对记者表示，新冠病毒大流行加剧了人口贩运问题。他说，“这种病毒迫使受害者和施虐者同处一室，并导致网上购买性工作者的人数增加。”

不仅如此，当前中央政府在西藏地区的大型城市建设，也使得当地人民负债累累而且面临着强迫劳动的危险。此外，这份报告还说，政府还使用神学理念，使得本国的基督徒们成为强迫劳动力。有幸存者说，他（她）曾前往砖窑、食品加工中心、服装和家用器材的工厂，被迫做过劳工。

据报告称，由于中国政府没有获得或提交综合的执法数据，而且汇报的犯罪数据，都不符合国际法对人口贩卖的定义，包括偷渡、虐待儿童、强迫婚姻和欺诈收养，使得中国的真实贩运问题很难评估。

据路透社消息，香港特区政府周五回应美国国务院发表的《2020年美国贩运人口报告》称，报告中不少分析似乎仅基于传闻，其结论基础薄弱，香港被评为第二级别（监察名单）是明显基于严重偏见及欠缺实据支持，“特区政府坚拒接受以此等草率及偏颇方式达致的结论和评级”。

据香港政府发言人指出，香港一直以积极主动和多管齐下的方式，全方位打击贩运人口活动，《香港打击贩运人口及加强保障外籍家庭佣工行动计划》(行动计划)和政府持续的工作在过去两年奠下稳健的基础，打击贩运人口的决心实在是毋庸置疑的。