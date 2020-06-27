美媒指崔天凯涉助“千人计划” 中国使馆否认

美媒近日报道称，联邦调查局（FBI）去年向联邦法院提交一份书面陈述书，内容暗示中国驻美大使崔天凯和另一名驻纽约外交人员，为中国招揽科学人才的“千人计划”在美国秘密协助招募科学家赴华。中国大使馆随后否认上述指控。

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据光华网今天报道称，美媒指崔天凯涉助“千人计划”，华使馆否认。

据该报道，崔天凯被指在美国秘密协助招募科学家前往中国。美国新闻网站《Daily Beast》报道指，FBI去年9月接获情报，得知康涅狄格州一名科学家试图招募分子遗传学家和干细胞研究人员，到中国大学或研究室工作，企图将美研究机构在上述领域的成果交给中国。该科学家于2017年10月起曾赴华近一年，疑涉“千人计划”。

报道指，崔天凯和另一名驻纽约外交人员，拟与访美的中国官员出席波士顿的科学界盛会目的是为了招募人才，该科学家亦有出席，据悉其行程获中国政府赞助。《华盛顿观察家》则指，该科学家目前在中国南方医科大学工作，与事发时任职耶鲁大学的时间重叠。

但FBI的陈述书中，“中国”一词几乎全被删除，也未有点名崔天凯、上述科学家、耶鲁大学或“千人计划”。

该报道称，中国驻美大使馆发言人回应传媒查询时，否认驻美外交官协助招募科学家的说法，批评相关指控是恶意捏造。