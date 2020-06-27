美宣布签证限制措施 北京驻港公署称将回击

美国国务卿蓬佩奥与中国主管外交的杨洁篪在夏威夷会谈。

美国宣布将实施签证限制措施，以此惩治侵蚀香港自由的中国官员。中国外交部驻港公署发言人6月27日表示，美方应立即停止以任何方式干预香港事务和中国内政，否则必将遭到中方有力回击。

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中国外交部驻香港特别行政区特派员公署官网上，27日以发言人名义表示，坚决反对美方宣布对中方官员采取签证限制措施，敦促美方立即纠正错误，停止干预香港事务和中国内政的霸凌行径。

驻港公署发言人说，美方污蔑中国政府破坏香港特区高度自治，“完全是颠倒黑白、自欺欺人”，并称香港国安立法是坚持和完善“一国两制”方针的重大举措，是推动香港走出乱局困境、实现长治久安的根本之策。

发言人重申，中方坚决反对“美方拿《中英联合声明》做幌子干预香港事务”，并强调随着1997年7月1日香港主权移交中国，包括美、英在内的外国对中国香港无主权、无治权、无监督权。

发言人正告美方，“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政”，美方必须立即停止以任何方式干预香港事务和中国内政，否则必将遭到中方有力回击。

中国强推港区国安法引发美方不满。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）26日宣布，针对损害香港自治、人权与基本自由的中国前任与现任官员，美国将施行签证限制措施，其家属也可能受到相关限制。

为表达对中国推动“港版国安法”的不满，美国参议院27日迅速通过“香港自治法”（Hong Kong Autonomy Act），要制裁阻碍中国履行其在《中英联合声明》与“基本法”中对香港义务的人士。

除了中国外交部驻港公署的回应，中国驻美国使馆发言人也在官网上表示，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。“我们奉劝美方立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。中方将继续采取坚定有力的措施，坚决维护国家主权、安全和发展利益。”