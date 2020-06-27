曾经多次发表文章针砭时弊的清华大学教授许章润再发长文，批评北京当局强拆艺术区，实际是为了土地利益、更为了打击艺术界、垄断思想。许章润更直言，习近平政权已是内忧外困，步入死局。6月25日端午节，网上热传附有清华大学教授许章润亲笔签名的长文《践踏斯文，必驱致一邪魅人间》，批判北京当局的强拆行为，从两三年前的驱逐低端人口，扩展到近期锁定多个艺术区、住宅小区。

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据自由亚洲报道，许章润再发文，斥当局强拆艺术区、垄断思想。许章润痛斥中国政府在瘟疫蔓延、南方洪水灾祸肆虐之际，仍与百姓的生计作对。官媒选择性失明，歌功颂德，不过是奏响了一曲末世哀歌。据他写道，习近平政权已是内忧外困，步入死局。

许章润今年二月曾发表一篇题为《愤怒的人民已不再恐惧》的文章，指责中共隐瞒、推责、邀功的体制是疫情成为灾难的真正原因。文章引起广大回响，许章润却遭警方软禁，微博、微信账号被封杀。

最新文章中，许章润批评政府强拆，美其名为"增加土地储备"，实际上却是看重土地增值，强征藉以谋利。这波拆迁名单包含了环铁艺术区、008艺术区、宋庄艺术区、水波艺术区、黑桥艺术区等大片房产。他痛惜，几代艺术家投入心血的经营惨遭涂炭，小民的住宅区也无端遭殃。据许章润指出，"北京之为北京，并非只在乌纱云集，更在于文人雅集、学府森然 、艺苑琳琅”。他批评如今以垄断思想为依归的政体，绝不容忍任何独立于“规划” 之外自发生长的艺术和思想生态，必将其扼杀，"展现的是强求一律齐整的法西斯美学恶趣。"

据该报道指，许章润的一名不愿具名的友人告诉本台，许章润住在北京郊区，虽在去年就遭到清华校方停职、今年又面对软禁监控，但针砭时事，从未歇笔。