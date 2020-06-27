香港前立法委员刘慧卿：国安法像一辆北京卡车碾碎了中共的“一国两制”

香港民主党前主席和前立法委员刘慧卿近日在一次视讯讨论会上表示：6月18日的《国家安全法》，就像中共政权开着一辆卡车碾碎了共产党的“一国两制”政策。

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大纪元报道：刘慧卿承认：自己是在一个非常动荡、非常紧张的城市（香港）参加这次论坛的。她回顾说，因为自从1997年香港（当时是英国殖民地）移交给中国统治20年以来，情况还算不错。尽管我们没有民主，但我们享有的自由、法治，人身安全要比某些所谓民主国家还要好。但是自习近平主席于2012年底上台以来就开始出现问题，因为他决心坚决打击中国大陆和香港的人民。现在，我认为国际社会将香港视为对抗中国、反对共产党的斗争最前沿。

她认为，多年来，西方人认为通过让中国参与，随后中国也将以文明的方式参与全世界，事实并非如此，中国没有走向民主。实际上，习近平主席的观点恰恰相反。所以在香港，我们感到非常恐惧和震惊。但是很多香港人不会被吓到，香港在为维护法律赋予的自由和人身安全而斗争。“无论如何，我们将坚定不移。”

刘慧卿说：“不幸的是，林郑月娥当局以中共病毒为借口，说我们必须将可公开聚集的人数限制为八人。但是实际上他们开放了主题公园、电影院或购物中心。因此我们要问，为什么不能允许人们和平集会。”

刘慧卿说她想与国际社会取得联系，告诉国际社会：我们不是在争取独立，而是希望共产党信守1984年与英国签署的联合声明中的诺言。遵守基本法的诺言，让我们自由发展民主，成为国际城市。如果香港是自由的，所有国家的人都可以来访问，可以在这里工作和生活。

“请以法治和司法独立为基础，帮助香港保持自由。我们将继续作为国际社会中一个非常负责任的成员而努力。”