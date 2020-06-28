七一游行首次被禁岑子杰批还未有国安法人权已倒退

香港警方27日正式对民阵7.1游行发反对通知书，反对理由除限聚令外，更指自去年6月起民阵举办的多次游行都出现暴力事件。民阵召集人岑子杰批评警方打压游行集会自由，全世界可看到1997年至今香港人权逐步倒退。岑表示，民阵将提出上诉。

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警方向民阵发出的反对通知书指出，限聚令禁止在7月2日前在公众地方举行多于50人的群组聚集。警方有理由相信游行会增加感染风险，对市民生命及健康构成重大威胁。

至于所谓抗疫的限聚令（公开场合50人群组聚集）的实施期偏偏延至7月2日，即每年七一大游行的一日之后，政府强调与政治考虑无关。事实上，港府对迪士尼乐园和海洋公园等场合已经取消所谓的限聚令，但仍禁止政治聚会，政府也是强调当中并无政治考虑。

警方在发出禁止七一游行的决定时，又罗列去年6月起多次由民阵举办的游行及集会，包括6.9、6.12、7.1及10.1等，声称期间或结束后出现暴力事件，令参与人士、市民、记者及警员因冲突或暴力事件受伤。警方称，民阵提出的游行路线接近多个高风险建筑物，如政府总会、高等法院及港铁站，认为民阵无法控制参与者的行为，因此反对游行。

民阵曾去信政务司司长张建宗，要求因应香港公共利益批准7.1游行。但政务司司长办公室回覆指，游行不符合限聚令豁免条件。

民阵召集人岑子杰表示，对7.1游行不获批准是意料中事，但认为警方以民阵游行后曾出现暴力事件作反对理据，做法并不合理，因为游行集会自由是市民的基本权利，“难道有人打劫银行就不应该有银行？”他续指，警方多次禁止市民游行集会，将会是世界人权历史上的重要事件，让全世界见到1997年至今香港人权逐步倒退，若有任何人仍认为“一国两制”不受影响，如今已是事实胜于雄辩。他指民阵将提上诉，并尽快通知市民下一步行动。

有网民则继续号召7.1上街，连登讨论区有网民呼吁7.1维园见，“今天不出来，明天出不来”。香港人日程表fb专页亦继续宣传7.1游行，但提醒警方已发出反对通知书，参加者要保护自己，避免进入危险区域。

民权观察指出，香港现时的疫情稳定，港人具有良好的防疫意识，社会活动亦已大致回复正常。警方应协助市民以符合公共衞生的方式进行游行集会，而非一刀切禁止游行集会。

本港自1997年起，每年7月1日均有抗议游行，最初几年由不同团体举办，到2003年由民阵发起，主题为“反对廿三，还政于民”，有逾50万人参加，自此每年7.1游行均由民阵主办。