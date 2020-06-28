三峡大坝不再提能抵万年一遇洪峰？

长江三峡大坝在经过多年的实际运行后，其设计的发电、防洪功能确实发挥不小作用，其中2010年的成功减缓洪涝灾害一役，更验证了大坝的功效。但负责运作大坝的长江三峡集团管理人员承证，有了大坝不代表长江防洪而一作一劳永逸，官方近年也少提大坝能抵“千年一遇、万年一遇”洪水，而有一切由地球气候变化、极端天气加剧说法。

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据香港经济日报报道称，长江三峡大坝，官方为何不再提“能抵万年一遇洪峰”？三峡专家揭玄机。

三峡大坝自立项规划时就已议论纷纷，在中国内部与国际上都饱受争议，有些专家甚至认为，三峡作为政治工程的作用高于水利工程，在牵动极复杂的生态、经济、社会、国防与政治考量下，已经很难以客观的技术层面来加以讨论。但若仅以单一议题来讨论，仍有不少客观的技术数据可以证明其效益。

在讨论三峡大坝的防洪功能时，1998年那场长江流域特大洪水造成的毁灭性灾难，成为最常被提起的对照事件，三峡大坝自2003年开始运行后，2010年迎来了数十年来最大的长江洪峰，刷新了1998年洪峰的记录；而这次三峡大坝不只减缓了中下游的洪灾，先前受到安全性质疑的坝体也抵御住洪峰的侵袭。以2010年长江与三峡大坝的水文记录来看，当年汛期之初的6月中下旬，长江流域便发生2次明显集中强降雨，两湖水系多条河流水位全部超出警戒，形势异常严峻。

据该报道，为迎接洪峰到来，三峡大坝在7月中旬2次开闸泄洪，腾出容量应对每秒7万立方米的特大洪峰。在首次洪峰通过时，拦下24.6亿立方米洪水，减轻了长江中下游地区的防洪压力。

虽然洪峰抵挡下来，但2010年仍有不少洪水灾害。专家指出，三峡水库的防洪作用非常明显，发生洪水问题的主要是长江的支流，因灾死亡者，绝大多数是山洪暴发所致。此后这种情况持续多年，至今仍是内地各地方政府所管辖的河川水灾最为频繁。

台湾《中国时报》报道指，近年随着气候变迁议题受到重视，极端气候的影响也让人担忧三峡大坝的未来。长江三峡集团公司三峡枢纽建设运行管理局副局长赵木森曾承认，现在长江中下游河道泄洪能力转弱，洪峰逐年升高，三峡水库已出现防洪库容不足的窘态，未来解决长江中下游的防洪问题，还要靠长江整体的综合防洪体系。他说，“三峡工程的防洪能力有限，不能包打天下，三峡工程建成运行，不能完全解决长江的防洪问题，不能使长江防洪一劳永逸。”

对于三峡工程未来要抵御愈来愈强的洪峰，许多人开始讨论它到底能撑多久，从“万年一遇”的洪水到“千年一遇”洪水的说法都曾被提出，最近还出现能抵御“百年一遇”洪水的官方说法，显示对三峡大坝的功能估计愈来愈“务实”。不过学者指出，抗洪能力与坝体结构安全是两个不同概念，不能混为一谈。如上所述，三峡大坝抵御住洪水，但中下游各支流的洪水仍可以造成不小灾害，指望一个大坝解决所有洪水问题，显然是不切实际的想法。