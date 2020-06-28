中国人大审议港区国安法 几近定稿即将通过

新华社傍晚证实，6月28日开幕的13届中国全国人大常委会第20次会议及分组会议，听取了“港区国安法”草案审议结果报告及意见。报导并未提到具体内容，但已几近定稿，可望在30日闭幕日通过。

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根据报导，13届全国人大常委会第20次会议上午在北京人民大会堂举行第1次全体会议，由委员长栗战书主持。随后，这项会议举行了分组会议，听取与会全国人大常委及列席者对“港区国安法”草案的意见。

这项报导提到，第1次全体会议中，听取了全国人大宪法和法律委员会副主任委员沉春耀所作的“中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法（港区国安法）草案”审议结果的报告。

至于分组会议，报导声称，与会者普遍认为，“港区国安法”草案二次审议稿和审议结果报告“充分研究吸收了包括香港各界人士在内的各方面的意见，体现了全国人大有关决定的精神，回应了有关方面的关切，有关内容表述更加准确，具体措施更加具有针对性和可操作性，符合香港特别行政区的实际情况”。

报导说，与会者普遍认为，尽快推出有关法律并在香港特别行政区公布实施“能够切实解决香港特别行政区在维护国家安全方面存在的法律漏洞、制度缺失和工作短板问题，有效打击相关犯罪行为和活动，切实维护国家安全；有利于保持香港特别行政区的繁荣和稳定，有利于保障香港特别行政区居民的合法权益”。

然而，这项报导并未提到“港区国安法”条文的任何具体内容。但依上列分组会议的表述，根据往例，代表这项法律在全国人大常委会已接近定稿阶段，即将获得通过。

这项会议除161名人大常委外，还有中国国家监察委主任杨晓渡、国务委员兼外交部长王毅、最高人民法院院长周强、最高人民检察院检察长张军等相关官员及代表列席。