中国在疫情期间网络攻击欧洲医院以获取病患数据

新冠疫情期间，欧洲一些医院受到来自中国的网络攻击，北京试图通过此举获取医院数据。欧盟委员会主席冯德莱恩在6月22日星期一与中国领导人举行视频会议后表示：欧洲方面注意到：一些医院及下属数据中心遭遇网络攻击，欧洲已明确表示，绝不容忍这样的行为。这是欧委会主席首次对北京提出这样的严厉指控。

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欧盟委员会主席的表态自然引发对疫情期间发生的多起网络事件的联想。据法国《观点》周刊披露，从3月份开始，欧洲的医院就遭到来自中国的大规模黑客攻击。当时局势十分紧张，多方指责北京隐瞒疫情的严重性，从而延误了挽救成千上万人生命的最佳时机，也在当时，美国总统特朗普指称新冠病毒为“中国病毒”并指责世卫组织听命于中国。

报道引述法国官方信息人士披露，中国对欧洲医院发动的大规模网络攻势的目的旨在获取患者数据，了解住院病患的年龄、以及所接受的具体治疗方法等。主要用途或许是与中国的数据进行对比，同时了解病毒在境外的发展趋势。

3月22日，管理巴黎大区39座医院的巴黎公立医院管理局（AP-HP）的部分计算机服务器受到分布式拒绝服务（DDos）攻击。该机构通过暂时切断员工使用电子邮件和远程工作工具等方式解决了此一事件。捷克政府也曾披露：该国布尔诺（Brno）医院网络系统在3月13日遭遇了类似袭击。

卫生系统遭遇网络袭击并非孤立事件。法国参院在6月10日的一份报告中就披露了医疗系统网络的弱点。报告起草人指出：卫生系统一年之内遭遇18次网络攻击，是信息安全领域长期投资不足的结果。

北约也在6月初强调了那些专门瞄准与疫情相关的医疗保健服务部门、医院和研究所的网络袭击的严重性。4月底，欧盟外交事务专员博雷利 （Josep Borrell）也披露：新冠疫情爆发后，发现了大量网络钓鱼和恶意程序传播活动，其中部分活动触及到管理疫情危机的关键基础架构。不过，博雷利并没有提及相关事件是否与中国有关联。