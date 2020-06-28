人大常委唯一港人谭耀宗建议国安法可追溯并加重刑罚

全国人大常委今日（28日）召开会议，预料审议并在会议结束前表决通过上周人大常委法工委公布的香港国安法草案。对国安法可以投票的唯一港人谭耀宗27日离港赴京前表明，将在会上提出两项建议：香港国安法的执行可追溯，其次是刑罚应该加重以收杀鸡儆猴作用。

广告 继续浏览后续

在此同时，获邀上京列席常委会议的港区人大叶国谦27日说，虽然未知港版国安法最终条文内容，但认为日后香港游行再有人举起美国和英国以及“香港独立”这三幅旗帜，将会违法。叶在一个电台节目上说：“如果在7.1游行去展示、挥舞香港独立，挥舞住英国旗、美国旗，我觉得同现时立的国安法来说，一定有牴触。”民主派批评叶国谦说法违反常识，有人认为不少爱国“小粉红”在外国国土上一天到晚挥舞五星旗，为何又不属违法。

盛传在星期一常委会议结束当日，香港国安法将获得表决通过，并立即实施，然而至今未见具体条文。早前北京“说明”草案时只提到，国安法针对分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动，及勾结外国和境外势力干预香港事务活动这4方面，与及特首可指派法官处理国安法案件等，至于什么行为违反了该4项罪行、国安法有否追溯期等问题，北京未有明确答案。

不过从谭耀宗联和叶国谦上述开会前的言论，令人一见端倪。此外，从谭和叶两个人的言论可见，向中央建议在国安法“加辣”整治港人的，不是京官，而是所谓的港人自己人。

谭耀宗说：“有些人担心，如果（国安法）缺乏追溯，将失去阻吓作用，也有人非认为触犯国安法安全法者，应该加重刑期，反映事件的严重性。”

包括叶国谦在内，香港一共有10个港区人大获邀今日出席人大常委会议，但他们属于列席性质，并不能就香港国安法表决。