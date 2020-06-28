北约司令：无法继续忽视中国颠覆国际秩序

北约盟军联合作战司令部司令、美国海军欧洲-非洲战区司令弗格海军上将（James G. Foggo）26日表示：中国的扩张行动已经从印太地区延伸到欧洲、非洲和北极，并在当地对飞机和船舶进行不安全的拦截，对当地国家构成了威胁。中国并在非洲之角建立了一个海外军事基地，而且试图控制其它港口。

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美国之音报道说：弗格海军上将是在参加英国国际战略研究所网络研讨会时做如上表述的。弗格指出，中国的“一带一路”倡议计划与经济、外交、军事和政治手段相结合，试图改变以规则为基础的国际秩序，而后者是二战后世界和平的支柱。“中国甚至声称自己是‘近北极国家’”，让北极开通新的海上通道的形势日趋复杂。

弗格强调，“北约无法再继续忽视中国在欧洲的活动”，北约的集体实力“让我们自信地认为，在这个大国竞争的时代，没有任何竞争是我们客服不了的”。

弗格还指出：中国对非洲等国家提供财政援助，并利用这些援助去影响当地的政府。他认为，“这种影响是个安全关切，可以用来控制关键海港和机场设施的使用，并通过国营和受国家控制的企业的科技获取敏感的政府和军事信息”。

弗格表示，中国在新冠病毒疫情期间严格控制国内信息，又试图扩大在欧洲的影响力。他说，中国“限制有关新冠病毒疫情的信息，甚至还向欧洲捐献（医疗）设备和人员，试图展示自己是世界领导人”。

弗格说，世界过去十二年中发生了巨大变化。美国政府官员十年前还可能设想与中国和俄罗斯进行合作，可俄罗斯后来吞并了乌克兰的克里米亚，中国开始在南中国海和东中国海建设岛屿，中俄两国并开始强军，对其他国家发动网络攻击，甚至插手别国的政治。