国际特赦组织忧港版国安法可能令香港成警察社会

国际特赦组织28日发文指出，对中国在香港制定“港版国安法”感到担忧，除非官方有采取措施确保人权受保障，否则香港人将面临任意拘留及不公平审讯的风险。

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据东森新闻今天报道说，国际特赦组织指：国安法可能令香港成警察社会“面临任意拘留风险”。国际特赦组织东亚区办事处主任罗助华（Joshua Rosenzweig）表示，香港正处于未来不确定与动荡不安的悬崖边缘，“港版国安法”可能凌驾香港目前保障大众法律，威胁香港人的的自由。

据罗助华指出，香港政府已开始利用法律手段对付港人，一个秘密的国家安全机构给予政府更多工具来打压人权，可能令香港成为警察社会，“若驻港国安机构被豁免遵守香港现行保障人权的法律，将令保障人权力度本就不足的香港刑事程序更加无力。”罗助华还说，大陆及香港政府都称“港版国安法”只会影响极少数人，但这样的说法很难令人放心，“中国大陆承诺‘港版国安法’会尊重人权，但若没有以法律条文予以保障及执行，这样的承诺将毫无价值。”

据该报道称，罗助华还强调，若“港版国安法”真的是为了打击国安威胁与恐怖主义，那法律条文就必须明确列出，和平行使言论自由，集会及结社自由等权利可被豁免。