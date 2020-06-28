央视传酿拍孙杨英雄传

中国泳将、奥运冠军孙杨的经历一直备受争议，近期有消息指，有电影公司打算筹备以孙杨事迹为题材的传记电影《孙杨传》，将他在童年、少年、训练和泳坛上的风光时刻，以及近年的风波都搬到大银幕上，不过这一消息引来不少批评声。

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据香港经济日报报道称，孙杨被官方认可？央视电影频道透露拟拍《孙杨传》 惟网民批评声多。该报道指据央视电影频道旗舰栏目官方微博24日发出的一则消息，“虽然第73届戛纳电影节停办，但作为全球最大的电影交易市场，戛纳电影节电影市场选择转移线上，为今年的3,000多部电影寻找国际买家，其中运动员孙杨的故事也将搬上银幕。”

据消息提到，这部《孙杨传》不仅要拍摄他最近几年所遭遇到的风波，还要以闪回的方式追溯他的童年、少年、训练和泳坛上的风光时刻。电影定于2021年开拍，导演、演员暂未公布。目前，孙杨方面暂未回应电影拍摄的任何信息。

据该报道，不过，消息一出即引来大批网民反对，他们纷纷提到孙杨的负面新闻，评价他是“妈宝男”（编按：被妈妈宠坏了的孩子），还提到他的禁药风波。最新消息是，上述微博已不可见，因此，这部电影能否开拍尚未知。

孙杨2018年9月在家中拒绝接受突击药检，今年2月底被瑞士洛桑的国际体育仲裁法庭裁定违反《世界反兴奋剂条例》，重罚禁赛8年；惟他于4月30日向瑞士联邦最高法院提出上诉。