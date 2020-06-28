李克强：外贸严峻 要保住中小微和劳力密集企业

中国国务院总理李克强28日主持召开稳外贸工作座谈会，引导金融机构加强融资支持，舒解外贸企业流动性困难。开辟更多方便商务人员往来的“快捷通道”。鼓励外贸企业转型升级。

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中国政府网公告，会上，商务部、海关总署汇报当前外贸形势和下一步工作考虑。格兰仕、东方国际、东软集团、好事达、执御信息、嘉逸志友等企业负责人通过视频连线，结合各自所在的家电、服装、医疗设备、家具、跨境电商平台、摩托车等领域谈了企业生产经营和进出口情况。

李克强了解企业订单、用工、资金、产业链供应链等，询问对下一步市场形势的看法和对国家政策的建议。他要求相关部门认真研究企业反映的问题和建议，采取措施支持企业渡过难关。

李克强说，稳住外贸外资基本盘，对稳定经济运行和就业大局至关重要。近几个月外贸有所回稳。当前疫情仍在全球流行，世界经济严重衰退，中国经济已深度融入世界经济，外贸环境依然严峻複杂，对此必须有充分估计和准备。

李克强指出，在积极扩大内需的同时，研究颁布稳外贸稳外资的新措施，尤其要加大支持力度保住中小微企业和劳动密集型企业，并助力大型骨干外贸企业破解难题，更好支撑就业稳定。完善出口退税方式，加快退税进度。引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持，舒缓外贸企业流动性困难。继续挖掘通关便利化改革潜力，优化对外贸企业服务。

此外，统筹做好疫情防控和稳外贸稳外资工作，加强与相关国家沟通协调，畅通国际货运通道，开辟更多方便商务人员往来的“快捷通道”。鼓励外贸企业转型升级，提升出口产品质量和附加值，加快发展跨境电商、网上交易等外贸新业态新模式，鼓励引导多元投入建设海外仓，加大对带动中小企业出口的外贸服务平台的支持，培育新的外贸增长点。