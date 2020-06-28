河北安新县50万人被严密封锁

中国卫生官员6月28日表示，距离北京约150公里的安新县将被“完全封闭和控制”，这与今年武汉市新冠病毒疫情流行时采取的严格措施相同。

广告 继续浏览后续

根据当地公告，27日起各村、小区、楼院实行全封闭管理。所有非本村（小区、楼院）的外来人员、车辆一律不准进入。

每户每天可指派一名家庭成员凭出入证出门，购买食品或药物，进行出入登记（扫码）和体温测量，其他人员除生病就医、疫情防控外，不得外出。

中国官方媒体报导，该县发现了约12例新冠病毒，其中11例与新发地有关，但是外界质疑官方通报数字的真实性。

北京市累计报告本地确诊病例311例

6月28日下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第135场新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建介绍，6月27日0时至24时，北京新增报告本地确诊病例14例、疑似病例1例、无症状感染者3例。他通报说，6月11日以来，累计报告本地确诊病例311例，在院311例。尚在观察的无症状感染者26例。

北京市政府下午表示，至28日中午12时，全市累计完成新冠病毒采样829.9万人，其中768.7万人检测完成，基本完成“应检尽检”人员动态清零。其中与新发地市场有关者已全数检测。

中新社报导，北京市政府下午举行防疫记者会，北京市疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、中共北京市委组织部副部长张强在会中作上述表示。

张强表示，北京市依轻重缓急，共分4批对“应检尽检”人员进行核酸检测。第1批就是完成对丰台区新发地批发市场，以及海淀区玉泉东市场等出现疫情的工作人员、周边小区居民、大数据清查出及主动报告有接触史人员的核酸检测。

他说，第2批则是完成大数据清查新发地批发市场相关人员的采样检测；第3批是完成对全市市中、高风险街道及乡镇常住人口、医疗机构从业人员，以及交通运输、银行、超商、社区便利商店、餐饮业、快递外卖、美容美发等公共领域服务人员，已返校学生及教职员，社区防控一线工作人员的采样检测。

张强说，第4批则是完成对重点区域人员的采样检测。

至于新发地批发市场受疫情影响休市后，北京市的蔬菜供应如何保障，经中国国务院联防联控机制生活物资保障组紧急部署，由国家发展改革委会同北京、河北研究决定，目前已在河北省高碑店市、廊坊市万庄以及北京市平谷区马坊镇等3地设立个蔬菜中转调运站，暂时承接新发地的功能。