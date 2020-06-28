据香港媒体，6月27日，兰州大学官网消息显示，应学校邀请，温家宝题写“大道无垠，精诚致远”的院训。学校党委书记马小洁、校长严纯华、校长助理李鹏杰、地质科学与矿产资源学院院长孟兴民一行在看望温家宝时，简要汇报学校各项事业发展情况，校方随后还组织了围绕温家宝嘱托的师生座谈会。

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据香港01今天报道称，兰州大学校领导赴京看望温家宝，接受题词“大道无垠，精诚致远”。消息称中国国务院前总理温家宝近日为兰州大学地质科学与矿产资源学院题写院训，校方高层赴北京看望温家宝，当面接受题词。

据兰州大学官方微信公众号27日消息，温家宝在与学校领导交流时，对兰大师生表示亲切问候，对兰大地学发展提出殷殷嘱托。他希望兰州大学加强地球系统科学研究，将地球和宇宙的宏观联系，和地球内圈层、外圈层的具体问题都纳入研究范围；从过去单纯强调对矿产资源的利用，转到全面、完整地合理保护、开发和利用自然资源上来；充分运用大西北多样的地质资源和地球研究的有利条件，组织学生深入祁连山等丰富的地学大课堂实习实践。

温家宝早年毕业于天津市南开中学，1960年考入北京地质学院（现为中国地质大学）。温家宝自2012年退休后时常露面，包括经常出现在学校视察。2019年1月29日，中国地质大学官网刊登照片指，该校多名领导到温家宝家中祝贺新春。

据该报道称，2019年5月12日是汶川地震11周年纪念日。在此前后，温家宝现身四川考察，此次四川之行是其退休后走得最远最久的一次。2019年5月9日，温家宝探望汶川地震灾民后，又于2019年5月15日现身成都郫都区（郫县）唐昌镇战旗村，参观郫县豆瓣历史博物馆。此外，温家宝最近一次公开露面是在2019年9月30日晚的国庆70周年招待会上。此次招待会，中共中央七常委及部分退休元老均有出席，包括中央政治局前常委贺国强、国家前副主席李源潮、中央政治局前常委贾庆林等，但前领导人江泽民、胡锦涛缺席。