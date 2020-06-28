港版国安法香港代表透露更狠 重罚追溯或无期徒刑

全国人大常委会今日起一连三日开会，各界估计“港区国安法”会在今次会议通过。全国人大常委谭耀宗和10名列席常委会的港区人大代表昨日启程到北京，谭耀宗出发前表示，他会将收到的意见向常委会如实反映，包括一定要有追溯期、罚则不可以太轻。有传最高刑罚是终身监禁，他没有回复查询。有份列席发表意见的人代叶国谦认为，刑罚不会低，应有阻吓性才合适，如颠覆政权和分裂国家罪行，“点解唔可以做到终身监禁？”他强调：“必须要有牙，仲要系钢牙！”

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据香港明报今天报道称，谭耀宗：反映要重罚追溯期意见，叶国谦：为何不能囚终身？ 涂谨申：不讲道理的政权。

据该报道，全国人大常委会今日至30日一连三日开会，“港区国安法”有可能在7月1日回归纪念日前通过。昨日所见，金钟中信大厦外已有展示“贺国安”的庆回归装饰。

港区国安法至昨日仍未见法律草案条文，人大法工委本月20日公布草案《说明》，谭耀宗当时说刑期由3至10年不等，不会有终身监禁；事隔3日改口说量刑起点为5年，最高10年。对于刑期的说法不时改变，律师、民主党涂谨申回应称，咨询又没有，草案不公开，斥“这不是讲道理的政权”，没有保障。

至于内地和澳门特区的相关刑罚，根据澳门基本法23条立法，颠覆中央人民政府和分裂国家，分别均可被判10至25年徒刑，如同时触犯数条罪行，最高刑期可达30年。而据内地《刑法》的类似罪行，第105条“组织、策划、实施颠覆国家政权”和第103条“组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一”，首要分子或者罪行重大者可被判无期徒刑或10年以上有期徒刑。

据该报道，根据新华社日前出稿，未见今次常委会有港区国安法议程。外界预料会如上次会议般临时加入，谭耀宗昨午称未能准确回应有否相关议程，因为是由人大委员长决定。被问到能否争取在表决前公开草案，他亦说不清楚，同样由人大委员长会议决定。本报昨晚再向抵达北京的谭耀宗查询有否增加议程，截稿时未有回复。

据明报指，被问到会否反映反对意见，谭表示“反对的意见，讨论无咩意思”，因为人大全体会议在5月28日已做决定，为港区订立国安法，现时讨论的是立法时要注意什么问题；重申收到逾280万签名支持立法。

叶国谦昨日在港台节目《星期六问责》表示，港区国安法是中央层面的立法，特区政府无角色做公开咨询，而人大常委会法制工作委员会副主任和港澳办副主任早前已来港听意见。他认为，中央不公布草案，可能是因为在收集意见后要再整理，相信今次常委会审议的是最后版本，微调机会不大。他相信和期望港区国安法在通过前会让大家看到条文，相信今次常委会将讨论和表决港区国安法，“最快大家估可能30日已刊宪，7月1日已经实施”。

中央对港区国安法案件在特定情形下保留管辖权，叶国谦称不知道草案有否具体列明何谓特殊情况，认为这只是“包底”安排，如遇到外交、很复杂的问题，或涉国与国之间敏感度高案件，香港只是城市，未必可处理。对于由特首任主席的“维护国家安全委员会”有中央委派的“国家安全事务顾问”，但澳门的国安委员会无此安排，他称，不觉得顾问是“最恶的”，特首由国务院总理委任，其权力不言而喻；而顾问是在国家层面提供情报和资料予特区，更好地处理国家安全问题。

明报说，民主党主席胡志伟昨在商台节目表示，不认同港区国安法只影响一小撮人，指内地对国家安全的定义相当广泛，包括教育、文化、宗教安全等，即使言语上反对政府都会构成威胁政权。他认为，国安法列明中央会保留管辖权，担心中央会经常动用这项权力。