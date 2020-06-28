港版国安法 中国人大常委会今起或无列议程讨论 香港代表称获一致支持 猜30日通过

中国全国人大港区代表叶国谦今天表示，人大常委会上午审议“港区国安法”，并获人大常委一致支持。外界推测，会议将于30日表决通过这部法律。

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据中央社今天报道称，港区国安法审议，中国人大代表：获一致支持。该报道称，中国全国人大常委会28至30日召开会议，即便先前公布的议程未将“港区国安法”列于其中，但外界普遍认为会议将审议这部草案，并在30日表决通过。

香港电台引述港区全国人大代表叶国谦表示，28日上午的议程包括审议“港区国安法”草案，并获得出席和负责审议的人大常委一致支持。

本次会议除人大常委出席外，包括身兼香港行政会议成员的叶国谦，和立法会议员吴秋北等10名港区人大代表，也获邀列席会议。

据叶国谦转述，全国人大法工委主任、基本法委员会主任沈春耀在会中指出，这段时间已透过不同管道了解各方对草案的意见，并指会就草案内容作部分修改。不过叶国谦指不便透露修改的内容，只称并非大幅度的改动，他并说有关草案已列入本次表决议程，但预料不会在表决前公布草案条文。

而吴秋北则在社交平台脸书（Facebook）上传一张以自己证件半遮掩的议程，从中可看到“港特”字眼。他还附上一张香港基本法的照片，表示是审议辅助资料。

据中央社，香港苹果日报日前引述消息人士称，“港区国安法”会在30日表决加入基本法附件三，同日在香港刊宪（公告），不晚于7月1日生效，而北京中央派驻香港的国安公署也将同步挂牌成立。