疑谍中谍案 德情报局前线人被指向中国提供情报

据德国之声说，74岁的德国人Dieter W.及其夫人Andrea D.（均为化名）被指控替中国情报机构从事间谍活动。德广联从安全部门的消息人士口中获悉，Dieter W.的间谍身份毋庸置疑。几十年来，他都在为德国联邦情报局（BND）提供情报。据悉，Dieter W.及其夫人都从未正式成为联邦情报局的员工，而只是通过提供情报而获得报酬的线人。

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据该报道称，谍中谍？德情报局前线人被指向中国提供情报。根据德广联掌握的信息，一对德国夫妇涉嫌替中国情报机构从事间谍活动，联邦检察总院正在进行相关调查。可以肯定的是，他们曾为德国联邦情报局效力多年。Dieter W.为联邦情报局效力长达近50年，他的夫人在其职业生涯晚期也加入其中。

Dieter W.的公开身份是基金会的工作人员。德广联掌握的信息显示，他于上世纪八十年代开始在亲基社盟（CSU）的德国汉斯·赛德尔基金会（Hanns-Seidel-Stiftung）工作，之后担任领导职位直至退休。他的这份工作使其得以经常出国出差，有时甚至长期在国外工作，他在苏联、俄罗斯、巴尔干、南非和南亚等地都曾担任过客座教授。据知情人士透露，Dieter W.虽然不曾拥有窥探国家秘密的渠道，但是他和夫人在工作中的所见所闻以及接触到的人显然非比寻常，才使他们成为联邦情报局珍贵的消息来源。他在为基金会效力期间与情报局工作人员的关系密切，和情报局总部的高层人员也有联系。

据该报道，Dieter W.从基金会退休后却并未结束其间谍活动。他成为一家新成立的智库的领导人。在新职务的助力下，Dieter W.夫妇出席各种国际会议，向联邦情报局提供信息。这家智库的一个分支机构还会在欧洲其它国家举办活动和研讨会，并从报告人和与会者身上获取信息。

至于这家智库和联邦情报局的具体关系，后者不予置评。联邦情报局也不愿回答和Dieter W.夫妇有关的其它问题。针对答德广联的问询，联邦情报局仅表示，他们原则上不会就与行动工作有关的事宜公开表态。Dieter W.也不愿回答德广联的相关问题。

该报道说，中国也曾多次成为Dieter W.夫妇出差的目的地。德广联掌握的信息显示，中国情报机构曾试图在位于上海的同济大学和这对夫妇建立关系。Dieter W.当时已接近退休的年纪。安全机关的消息人士透露，中国情报机构试图招募位于职业生涯晚期的人并不鲜见。对于这些目标对象而言，受到器重可能比获得报酬更加重要。他们经常在最开始的时候并没有察觉自己在跟情报机构打交道。然而，Dieter W.夫妇应该很快便理会了中方的意思。毕竟中国情报人员给他们配备了一台具有特殊软件的笔记本电脑，用来传输加密信息。不清楚的是，中国情报人员在接触他们之前，是否已经知道他们和德国情报机构的关系。

据Dieter W.向德国调查人员表示，他向德国联邦情报局通报了中方试图与其建立关系的消息。他还强调，德国联邦情报局甚至要求他和中国情报机构保持关系。据Dieter W.介绍，中方的目的是将其安插在总部位于慕尼黑的世界维吾尔代表大会。但是，Dieter W.夫妇表示，他们并没有就范。最后他们就在其它领域的合作达成一致。这对夫妇向中方提供的信息的价值何在，目前尚不清楚。他们没有从中方收取报酬，被报销的只有旅游经费，因此两人认为自己是无罪的。但是，这对夫妇显然已经多年没有再向德国联邦情报局汇报其和中方的来往。

据德国之声说，这对夫妇和中方的联系最终受到联邦宪法保护局的注意。宪法保护局的反间谍部门将此案移交给联邦检察总院和巴伐利亚刑事犯罪调查局处理。据德广联掌握的信息，目前该案正处于调查阶段。安全机关的消息人士认为，此案是中国情报机构战略措施的一个典型案例。除了在虚拟世界发动进攻以外，中国情报机构还不遗余力地试图在社会各个领域招募线人。Dieter W.一案非同寻常，主要因为他和德国联邦情报局的紧密关系。联邦情报局的介入会使线人受到保护。但是联邦情报局此次并未介入，原因尚无从而知，与此案有关的调查可能会公开其部分行动方式。安全机关的消息人士透露，此案事关重大。