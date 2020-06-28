肯亚一带一路铁路被裁“违法”或借此推卸与北京财务责任

根据南华早报报道，肯亚上诉法院周五裁定国营肯亚铁路公司，在“标准轨”（SGR）铁路工程的采购程序，并没有遵守以及违反国家法律。SGR工程是中国一带一路在非洲的重要标志，造价数以亿计美元。中国主席习近平上周在中非高峰会议上，还特别提及肯亚的SGR铁路在新冠状病毒疫情下发挥了作用。

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报道还引述肯亚司法界人士表示，日后一旦中国向肯亚提出赔偿，肯亚政府可以法院裁定工程非法为由推卸一切合约上的责任。

根据南早报道，SGR铁路的工程，一直都面对多个挫折，上诉法院的裁定，只是SGR面对最新的一个问题，而且还将可能对其未来的发展，以及其他一带一路的工程，有着广泛和重要的影响。

肯亚政治活跃分子并且是肯亚律师会成员的奥姆塔塔（Okiya Omtatah），在2014年提出司法诉讼，企图阻止SGR工程。奥认为这个铁路工程涉及公众利益，应该遵守一个公平、透明以及有竞争性的采购程序。但奥姆塔塔他们认为整个工程合约只给予一个个体，而没有经过公开招标，尽管工程的费用最终仍将由肯亚的纳税人埋单。

案件曾经被高等法院撤销，原因是法院认定原告所用来作为证据的文件，已被政府列为机密，因此原告非法取得证据，不能被法院接纳为正式记录。奥姆塔塔和其他人不服高等法院的裁决，遂提出上诉。而上诉法院在周五作出上述的裁定，认为国营的肯亚铁路并没有遵守国家的采购法律，从而裁定SRG工程“违法”。

报道引述法律专家称，上诉法院的裁定同时还对未来的工程有着重要的影响，因为肯亚政府可以借此而推卸它对工程的合约责任。

报道引述肯亚律师会的哈维（Nelson Havi）说，上诉院的裁定可给予肯亚政府一个借口，推卸它对它属意的工程一切责任，“一旦中国一带一路公司提出控诉要求赔偿，肯亚政府可在法院提出工程的非法性”。