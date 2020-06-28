默克尔呼吁欧盟对华采一致立场

在德国即将接任欧盟理事会轮值主席国之际，总理默克尔接受了《南德意志报》等欧洲六家报纸的联合采访，她除主要谈及新冠疫情下欧盟所面临的经济与政治挑战之外，也提及对华政策。默克尔表示，欧洲应有反映出利益和价值观的共同对华立场。

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据自由亚洲报道称，默克尔担忧香港未来，呼吁欧洲对华立场一致。默克尔提到原定9月举行的欧中峰会，表示疫情下峰会不得不推迟，但还是会举行。默克尔说，峰会也迫使欧洲制定出一致的对华立场，该立场要“反映出我们的利益和价值观，”包括对人权的维护以及对香港未来的忧虑。”

在被问及中国是否对欧洲的西方民主架构构成挑战时，默克尔表示：“我们将尽全力让我们有抵御力。作为欧洲我们必须团结，否则就会自我削弱。”她说，中国希望扮演国际角色，“这使我们在经济或应对气候变迁上成为合作伙伴，但同时也是有着完全不同的政治体系的竞争者。无论如何，不对话不会是个好主意。”

据该报道称，默克尔在被问及欧盟内部与东欧国家的政治分歧时，也提到中国。她说：“中国崛起为一个经济大国，中国的例子显示，一个不民主的国家也可以取得经济上的成功，这对我们自由的民主政体是一个很大的挑战。”