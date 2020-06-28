13次北京两会 中国人大代表申纪兰过世

曾公开表示“从没投过反对票的”中国标志性人大代表申纪兰传出今晨过世。她从1954年出任中国全国人大代表后，连任13届，从未落过选。她以“听党的话”自豪，曾被称为人大的“活化石”。

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据中央社今天报道称，66年来没投过反对票，中国人大代表申纪兰过世。该报道引据中国官方媒体消息说，中国标志性人大代表申纪兰传出28日凌晨逝世，享耆寿91岁。

申纪兰自1954年出任中国全国人民代表大会代表后从未落选，被称为人大“活化石”。

日前中国网络就盛传91岁的申纪兰5月底送医后病危，中国国家禁毒委还曾释出注明6月出品的申纪兰反毒宣传片，疑似辟谣。

中央社引述澎湃新闻上午消息称，从多个管道证实全国人大代表申纪兰28日凌晨逝世。新京报旗下微信公众号“政事儿”也引述山西省平顺县新闻办，证实申纪兰过世消息。不过，至截稿前，这项消息尚未获官方证实。

申纪兰1929年12月生，山西省平顺县人，曾任平顺县西沟村党总支副书记。她自1954年出任中国全国人民代表大会代表后，至今从未落选，她曾公开表示“当代表就是要听党的话，我从来没有投过反对票”，因此被讽刺为“举手机器”、人大的“活化石”。

据中国人大网介绍，申纪兰是第1届至第13届全国人大代表。她积极维护妇女劳动权利，倡导并推动男女同工同酬写入宪法。2018年12月18日，中共颁授申纪兰改革先锋奖章。2019年9月17日，中国国家主席习近平签署主席令，授予申纪兰“共和国勋章”。