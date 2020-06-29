三峡大坝水位超高泄洪 中下游城市武汉等压力巨大

中国气象台已连续28日发出暴雨预警，7月1日起长江上游又是新一轮暴雨，而三峡大坝水位早已超出防洪限制近两米，为此，中国官方29日宣布三峡大坝泄洪，预料将给武汉等城市带来巨大压力。中国国家主席习近平日前也首度表示，汛情严峻，加强防汛。

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综合多家中国媒体报道，6月29日当地时间下午5时，长江三峡大坝水位已高达147.57米，超过汛期水位2.57米，入库流沙每秒4万立方米，是27日14时的两倍，目前三峡大坝正以每秒3.42万立法米的速度泄洪。但是，预料三峡水库泄洪将给下游城市带来巨大压力，根据中国媒体报道，截至28日下午3时，武汉汉口的水位为24.25米，距离限汛水位25米只有0.75米。江边的一级亲水平台近日已被淹没，江滩管理部门已在二级亲水平台处拉起红色警戒线。

长江上游的重庆市上星期据指经历了自1940年以来最严重的洪水，湖北武汉市也于29日启动防汛应急响应，武汉方面通报称，受三峡水库调度、上游来水和入梅以来多轮暴雨影响，清晨5时为止，黄陂站、府澴河童家湖站均已超过设防水位，武汉市28日8时至29日6时，最大降雨量148毫米，局部出现积水。气象部门预计汉口武汉关水位将于7月3日上涨到24.85米，接近25米设防水位，预测府澴河童家湖站29日晚将超出警戒，武汉市防汛形势十分严峻。

据报道，连日来长江流域暴雨不断，上游乌江、岷江、沱江的洪水使得三峡大坝水位上升，长江水利委员会水文局29日称，30日起长江上游将出现中到大雨，局部地区有暴雨，7月3日起，长江支流嘉陵江、汉江的上游又出现暴雨，预计将会有新一轮洪水涌到三峡大坝。

而紧邻武汉，距离长江三峡大坝只有40多公里的宜昌市等城市，日前已受到20年一遇的暴雨袭击，3小时内降雨量达139.7毫米，街道上停放的汽车泡在水中。

中国南方连日来暴雨成灾，中国气象台29日发布暴雨预警，本周暴雨将袭击中国东部沿海地区。而六月以来，中国西南大部分地区，广西、贵州、湖南、四川、江西等13省已有1216万人受灾，中国公安部表示，已确认78人死亡失踪。

官媒新华社28日报道中国国家主席习近平对防汛救灾作出“重要指示”，这是习近平首度就近期中国西南以及长江地区暴雨成灾发表指示。习近平称，当前中国多地区进入主汛期，一些地区汛情严峻，要加强防汛，坚持“人民至上，生命至上”。

三峡大坝水位超出防洪限制水位近两米，有关三峡大坝的安全问题再次引发广泛关注。当年修建三峡大坝，一个重要的理由是防洪排洪，但长江流域水灾泛滥，到处是泽国，三峡库区被怀疑起到的负面作用甚至大于正面作用，当年力主反对三峡工程上马的中国著名水利专家黄万里的观点目前在网络疯转。他曾在1986年1月的『论长江三峡建高坝的可行性』一文中分析三峡大坝建成后的隐患：一旦建成三峡高坝并蓄水，长江重庆段水位将变得十分平缓，上游运移近长江的石沙将沉积下来，堵塞重庆港，断绝航道，而且会在洪水到来时抬高水位，从而淹没低洼地区，危机数十万人口安全，“其后果可能十倍于1983年7月底陕西安康汉水泛滥造成的惨绝人寰之灾情”。