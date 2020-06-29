世卫组织派专家去中国调查新冠病毒起源

围绕着新冠病毒来源的一场恶战也许能够结束？世界卫生组织周一宣布，派遣专家代表团前往中国调查这一病毒起源。

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世界卫生组织秘书长谭德塞周一对媒体宣布，如果我们对新冠病毒的一切了如指掌，包括了解它是怎么开始的，我们就能更好地应对病毒。为此，该组织将在下周派遣一个专家代表团前往中国为查清病毒起源做准备，谭德塞说，“我们希望能够了解病毒是怎么爆发的，这样在未来，我们将准备好更好的应对病毒”

新冠病毒爆发于中国武汉，但是，自从中国专家钟南山表示病毒爆发于中国，病毒来源不一定出在中国之后，中国官方层面，出现了一场后来被舆论所形容的“甩锅大战”，甩锅大战的顶峰，被认为以中国外交部发言人赵立坚公开援引阴谋论，指称美国军人于去年11月参加武汉军运会时把病毒带到中国而进入高峰，赵立坚的说法，使得中美关系一时陷入严重危机，美国立即召见中国大使崔天凯抗议，为反击中国指称，美国总统特朗普干脆把武汉爆发的新冠病毒形容为“中国病毒”。

随后，中国驻美大使崔天凯接受美国媒体采访时，暗示赵立坚并不代表中国政府，为一时陷入危险的中美关系解套。但这场甩锅大战发展到后来，又引出另外一个更大的疑问，新冠病毒是否是中国武汉病毒研究所P4研究室一场意外事故造成的？如果说，绝大多数科学家排除了新冠病毒人为制造的说法，但是否出自一场事故，需要进行一场彻底的独立的调查。

美国总统特朗普和美国国务卿蓬佩奥曾明确怀疑病毒可能起源于中国一座实验室，中国当局强烈否认。

几个月以来，为了彻底澄清笼罩在新冠病毒来源上的种种迷雾和阴谋怪论，要求国际专家小组前往中国调查新冠病毒来源的呼声非常高，中国一直拒绝接受国际独立调查，但在国际舆论强大压力下，在世卫组织年度视频大会上，中国领导人习近平表示愿意在适当的时机接受国际调查。