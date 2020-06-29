全球50多万人死于新冠 确诊过千万 世卫称瘟疫远未结束

新冠疫情已经在全球范围造成超过五十万人死亡，世卫组织秘书长谭德塞周一警告，新冠病毒远远没有终结，甚至在一些地区“加快”蔓延，该组织呼吁全球应该联合行动，不要坐等疫苗问世。

广告 继续浏览后续

谭德塞在周一举行的视频新闻发布会上表示，自从世卫组织收到来自中国的第一份疫情报告后，半年已经过去了，所有人都希望疫情终结，但现实很严酷，疫情远远没有结束。谭德塞警告，如果全球不联手行动，最坏的局面还会在后面出现。

新冠病毒在中国正式报告出现疫情六个月之后，已在全球造成50万人死亡。根据武汉病毒研究所的报告，新冠病毒的基因序列80%与2002年中国爆发的萨斯类似，96%与蝙蝠病毒类似。

法新社根据专家认为“远远低估”的官方数据作出的统计是，截至周一，全球501847人死于新冠病毒，确诊10161240人。在不到两个月的时间，全球死亡人数增加了两倍。

欧洲是死亡人数最多的大陆，已有196273人丧生，确诊2652674人；其次是美国和加拿大，共有134371人死亡，确诊2652279人；拉丁美洲和加勒比海地区死亡112162人，确诊2486089人；亚洲死亡33594人，确诊1243058人；中东地区死亡15668人，确诊733753人；非洲死亡9646人，确诊384144人；大洋洲死亡133人，确诊9244人。

在全球范围，美国确诊人数已超过250万人，死亡人数已达125803人。尽管美国每日死亡人数六月以来有所减少，病毒在50各州中的30个继续蔓延，尤其在最大和人口众多的南部和西部州，包括加利福尼亚、得克萨斯以及佛罗里达州，疫情并无缓解。