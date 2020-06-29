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新冠疫情

全球50多万人死于新冠 确诊过千万 世卫称瘟疫远未结束

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2020年6月29日，美国德克萨斯州休斯顿一家医院医务工作者在重症监护病房治疗一名冠状病毒病患者。
2020年6月29日，美国德克萨斯州休斯顿一家医院医务工作者在重症监护病房治疗一名冠状病毒病患者。 REUTERS - CALLAGHAN O'HARE
作者： 安德烈

新冠疫情已经在全球范围造成超过五十万人死亡，世卫组织秘书长谭德塞周一警告，新冠病毒远远没有终结，甚至在一些地区“加快”蔓延，该组织呼吁全球应该联合行动，不要坐等疫苗问世。

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谭德塞在周一举行的视频新闻发布会上表示，自从世卫组织收到来自中国的第一份疫情报告后，半年已经过去了，所有人都希望疫情终结，但现实很严酷，疫情远远没有结束。谭德塞警告，如果全球不联手行动，最坏的局面还会在后面出现。

新冠病毒在中国正式报告出现疫情六个月之后，已在全球造成50万人死亡。根据武汉病毒研究所的报告，新冠病毒的基因序列80%与2002年中国爆发的萨斯类似，96%与蝙蝠病毒类似。

法新社根据专家认为“远远低估”的官方数据作出的统计是，截至周一，全球501847人死于新冠病毒，确诊10161240人。在不到两个月的时间，全球死亡人数增加了两倍。

欧洲是死亡人数最多的大陆，已有196273人丧生，确诊2652674人；其次是美国和加拿大，共有134371人死亡，确诊2652279人；拉丁美洲和加勒比海地区死亡112162人，确诊2486089人；亚洲死亡33594人，确诊1243058人；中东地区死亡15668人，确诊733753人；非洲死亡9646人，确诊384144人；大洋洲死亡133人，确诊9244人。

在全球范围，美国确诊人数已超过250万人，死亡人数已达125803人。尽管美国每日死亡人数六月以来有所减少，病毒在50各州中的30个继续蔓延，尤其在最大和人口众多的南部和西部州，包括加利福尼亚、得克萨斯以及佛罗里达州，疫情并无缓解。

 

 

 

 

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