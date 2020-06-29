印度禁止使用抖音和微信等59个中国应用软件

在中印爆发血腥边界冲突几周后，印度从周一起禁止使用59项中国应用软件，其中最知名的包括抖音和微信。印度提出的理由是国家安全以及尊重私生活。

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印度技术信息部周一发表声明表示，“印度政府决定不再允许使用若干应用软件......这一决定旨在保障印度在因特网领域的主权安全。”

声明说：被禁止的这些应用“进行的活动有损于印度的主权和领土完整，印度的国防，印度的国家安全以及公共秩序。”

根据这一声明，印度政府的这一禁令是在收到多项有关盗窃信息以及泄密私人信息的控诉后做出的。这一声明并未在第一时间立即明确标出禁止使用抖音、微信等中国应用软件的具体时间。

世界上两个人口最多的邻国的关系在六月中发生流血事件后变得异常紧张，根据印度方面公布的资料，在中印边界发生的肉搏战中，共计20名印度官兵被打死。中国方面究竟有多少官兵死于肉搏，中方一直保密，但是根据印度媒体披露的消息，中方死亡的官兵大约在四十人左右，其中包括一个指挥和副指挥官。

事件发生后，印度指责中国侵入印度，但北京予以否认。从那时起，双方都在向边界增兵，据法新社报道，尽管双方政府宣称正在通过谈判解决冲突，但是，数千名双方的军人处于高度戒备之中。

印度军人死亡的消息公布后，激起印度全民公愤，引发一场要求抵制中国产品以及中国企业的遍及全国的示威活动。

中国手机占据65%的印度市场，“今日头条”在印度推出的社交网络应用程序HELO，以及抖音，本来在印度十分受年轻民众欢迎。抖音的印度用户据估有一亿两千万人，即，全球最大的使用抖音的市场在印度。

除此以外，在印度拥有广泛市场的还有微信以及另外一个移动应用Clash of Kings (列国的纷争)。