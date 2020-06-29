暴雨灾害 四川12人遇难 10人失踪

中国四川冕宁县大雨后被淹的街道和房屋，2020年6月27日

中国南方自六月初以来暴雨成灾，造成多地汛情严重。据官方媒体周一报道，四川本周末的特大暴雨已造成至少12人死亡。中国气象中心预告至周二仍将有新一波大到暴雨袭击中部、东南部长江淮河及汉江流域，累计降雨量高出年平均水平1至2倍。

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四川是本周末一波强降雨的重灾区，法新社援引中国媒体的报道，在距离成都约350公里的凉山州冕宁县，短时强降雨引发特大山洪，河沟改道，洪水漫流，导致该地高速公路出口下方国道崩塌，两辆车辆被冲入河中，10名乘载人员中救出5人、2人遇难、3人失联。

新华社报道指，这一波暴雨灾害共造成四川省12人死亡，10人失踪。

据中国国家减灾委、应急管理部称，自六月初以来，中国南部连续遭受暴雨袭击，引发山体滑坡和洪水灾害，灾情影响了1200万人。在短短几周内，已有超过72万人被疏散，累计共78人死亡。

官方媒体发布的照片和视频显示，暴雨造成大量田野被淹没，救生人员在齐腰的水里背着受灾居民。

据中国农业部表示，雨季已经造成257亿元人民币的经济损失。这对已经遭遇新冠疫情严重打击的中国经济更雪上加霜。

中国中央气象台周一发布暴雨蓝色预警，预告至周二在中部、东南部、长江淮河及汉江流域仍将有大到暴雨，程度较前几日的黄色预警稍微趋缓，但范围扩大，累积降雨量已高出年平均水平1至2倍。