全国人大常委会全票通过香港国安法 习近平签署主席令予以公布

自北京方面消息，十三届中国全国人大常委会第二十次会议，6月30日在北京人民大会堂举行第二次全体会议、第三次全体会议和闭幕会。会议表决通过了《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，国家主席习近平签署第49号主席令予以公布；表决通过了全国人民代表大会常委会，关于增加香港特别行政区基本法附件三所列全国性法律的决定。

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新华社报道指，30日下午，常委会第二十次会议举行第三次全体会议。常委会组成人员163人出席会议，出席人数符合法定人数。会议审议了委员长会议关于提请审议《全国人民代表大会常务委员会关于增加〈中华人民共和国香港特别行政区基本法〉附件三所列全国性法律的决定(草案)》的议案。受委员长会议委托，全国人大常委会法制工作委员会主任沈春耀作了说明。

30日下午，常委会第二十次会议举行闭幕会。常委会组成人员163人出席会议，出席人数符合法定人数。会议经表决，全票通过了《全国人民代表大会常务委员会关于增加〈中华人民共和国香港特别行政区基本法〉附件三所列全国性法律的决定》，决定将《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》列入《中华人民共和国香港特别行政区基本法》附件三，明确由香港特别行政区在当地公布实施。会议经表决，决定免去侯凯的国家监察委员会委员职务。

栗战书委员长主持第二次全体会议和闭幕会，郝明金副委员长主持第三次全体会议。财新的相关报导指在习近平签署第49号主席令予以公布，香港国安法自公布之日起施行。