美国国家安全事务顾问罗伯特·奥布莱恩关于中国的讲话

美国国家安全事务顾问罗伯特·奥布莱恩（ROBERT O’BRIEN）日前发表有关中国的讲话，阐述了数十年来美国政府基于促进中国走向自由民主的对华关系思路，以及最终发现反被中共利用壮大专制体制，渗透美国，对自由世界构成威胁的反思。以下转载美国驻华大使馆网站对这个讲话的摘译。

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NATIONAL SECURITY ADVISOR ROBERT O’BRIEN REMARKS ON CHINA

国家安全事务委员会（National Security Council）

白宫（The White House）

华盛顿哥伦比亚特区（Washington, D.C.）

2020年6月26日

国家安全事务顾问罗伯特·奥布莱恩（ROBERT O’BRIEN）关于中国的讲话

亚利桑那州商业局（Arizona Commerce Authority）

凤凰城，亚利桑那州（Phoenix, Arizona）

2020年6月24日

中国共产党构成的挑战，以及中国共产党的兴起及其对美国和我们的盟国造成的威胁，是我们目前面临的至关重要的问题。

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数十年来，美国各政党、工商界 、学术界、媒体等方面的普遍看法认为，促进中国的自由化只是时间问题，首先是经济领域，然后是政治领域。按照这种思维，我们向中国进一步开放我们的市场，我们在中国投入更多的资本，为中华人民共和国的官员、科学家、工程师，甚至军事官员提供更多的训练，中国就能变得像我们一样。

我们根据这个前提欢迎中国在2001年加入世界贸易组织（WTO），提供了大量的让步和贸易优惠待遇。我们淡化中国严重侵犯人权的行为，其中包括天安门广场事件。我们对中国广泛的技术盗窃行为睁一只眼闭一只眼，使美国经济各部门整体受到重创。随着中国日益富裕和强盛，我们相信中国共产党会实现自由化，可以满足本国人民日益强烈的民主渴望。这曾经是美国大胆和典型的设想。这种设想出自于我们天生的乐观主义，也来自于我们战胜苏联共产主义的经验。遗憾的是，这原来是很幼稚的想法。我们错得实在很离谱。这种错误的估计已成为上世纪30年代以来美国对外政策最大的败笔。

那么，我们为什么会犯这样的错误？我们为什么不能看清中国共产党的本质？答案很简单，是因为我们没有注意中国共产党的意识形态。我们不注意听中国共产党领导人的言论，不注意看他们在重要文件中所写的内容，我们视而不见，听而不闻。我们只相信我们希望相信的方面，认为这些党员只是名义上的共产主义者。

现在，我们需要明确指出，中国共产党是一个马克思主义、列宁主义组织。该党总书记习近平视自己为约瑟夫·斯大林的继承人。实际上，正如前记者和澳大利亚政府官员約翰•加諾特(John Garnaut)所指出的，中国共产党是最后一个从未脱离过斯大林的共产主义执政党，只有北韩属于部分例外。然而，斯大林采取残暴的独裁统治和骇人听闻的政策，通过灾害、强制集体化、处决行动和劳改营，杀害了约2,000万俄罗斯和其他方面的人员。

根据列宁、斯大林、毛的解释，共产主义属于极权的意识形态。在共产主义统治下，个人仅仅是实现集体化民族国家目标的一个工具，可以很容易地为民族国家的目标牺牲自己。

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中国共产党要求全面控制人民的生活。这意味着经济控制，意味着政治控制，意味着人身控制，可能更重要的是，意味着思想控制。加諾特指出，按照经典的中国治国之道，掌握和维持对江山的控制有两个工具。首先是武，指武器和暴力。其次是文，指语言和文化。中国领导人历来相信，权力来自于对有形战场的控制，也来自于对文化领域的控制。加诺特写道，“对列宁、斯大林、毛和现在的习来说，语言不是讲道理和劝说的工具，而是子弹。语言是为了明确、孤立和摧毁对手。”

对于中国共产党来说，宣传发挥了核心的作用。北京公开宣布要控制政治思想并大张旗鼓地推行之。1989年，该党开始围绕意识形态安全问题进行整顿。此后，中国共产党领导人一再强调这一点。前几年，该党在2013年4月发布一项关于当前意识形态领域情况的通报，提出绝对不允许有任何机会和渠道散布不正确的思想或观点。

因此在中国国内，这种方式意味着强制性的共产主义意识形态学习班，以及必须下载并使用讲授所谓习近平思想的智能手机应用。这意味着完全控制所有国家媒体。从外国报纸到推特（Twitter）、脸书（Facebook）和WhatsApp等外部信息来源都遭到禁止。所有在中国国内生成的内容都受到审查。这意味着监禁从公民博主到新闻记者、律师、活动人士和宗教信徒等每一个表达任何违反该党立场的观点的人。而且事实是，就在最近，从今年1月1日到4月4日，就有近500人仅仅因为公开讲出武汉冠状病毒和它对该党的影响以及该党掩盖这种疾病的行为而受到犯罪指控。

中国共产党重新解释包括《圣经》（Bible）在内的宗教文本，以支持共产党的意识形态。它将数以百万计的维吾尔族穆斯林及其他少数群体关押在再教育营中，强迫他们在那里接受政治灌输和强制劳动，而他们的子女则被送进该党管理的孤儿院中。这个过程彻底抹杀了家庭、宗教、文化、语言以及身陷这些再教育营中的人们的传统。在中国共产党的统治下，信息受到严格管制，表达时时受到监控，以便让政府进行打压或打造。

而美国人应当感到关切。我们不仅应当为中国人民感到关切，而且应当为我们自己感到关切，因为习近平对意识形态管控的野心不仅限于其本国人民。中国共产党宣称的目标是建立一个人类命运共同体，并任由中国共产党来重塑整个世界。在中国边境之外管控思想的努力已在进行之中。

近10年来，该党已投入数十亿美元用于海外宣传行动并取得极大效果。中国共产党已着手铲除全世界不友好的中文媒体机构，而且已接近完成。在美国的几乎每一家中文新闻机构不是由该党所有，就是同该党密切合作，而且它还在渗入英文媒体。在全美各城市有十多个广播电台，美国人在收听调频广播时会听到藏而不露的亲北京的宣传。

最近，中国的宣传让很多美国人以为冠状病毒是一名美国军人带到武汉的，而不是武汉将病毒传播到了世界其他地区，这完全是中国共产党捏造的，以致这名军人和她的家人需要贴身保安来保护他们免遭死亡威胁，这种情况发生在马里兰（Maryland）。在抖音（TikTok）这个中国所有的拥有超过4,000万美国用户的社交媒体平台上，可能有很多是你们的子女和年轻的同事，批评中国共产党以及北京的各项政策的账号经常被删除或查封。

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北京动用其财力和市场份额来迫使好莱坞（Hollywood）进行自我审查，从物质上促使导演、演员和制作人避开可能无法通过中国的国家审查机构的题材。

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中国共产党也在谋求利用个体美国人。它在收集你最隐私的数据：你的言论，你的行动，你的购物，你的行踪，你的健康记录，你的社交媒体发贴，你的短信，并且勾画出你的朋友、家人和熟人关系网。中国共产党达到这一目标的部分做法是补贴硬件、软件、电讯通信甚至基因公司。因此，像华为和中兴这样的公司可以在价格上同对手销价，以亏损的方式在全球安装他们的设备。它实际连带造成美国电讯硬件制造商倒闭，也使诺基亚公司（Nokia）和爱立信公司（Ericsson）处境非常艰难。

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那么中国共产党将如何利用这些数据？与中国境内的方式一样，即对个人进行攻击、奉承、劝诱、影响、胁迫，甚至讹诈，让他们做或者说符合共产党需要的事。这种微观定向是令任何广告商的天大梦想所不及的。与广告商不同的是，中国不会受政府规章阻止。中国共产党要知道你的一切，就像它要知道几乎所有生活在中国境内的人的一切一样。

除了进行宣传和施加影响的运作外，中国共产党还利用贸易强迫按照它的旨意行事。

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共产党利用中国在联合国人权理事会（UN Human Rights Council）的成员地位，不让对其在新疆和香港的侵权行为提出批评。中国共产党将影响伸向国际机构的首脑，他们本身并不是中国官员。

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……。我们正在采取果断行动，全面抵制。首先，特朗普总统不让某些听命于中国共产党情报和安全部门的公司，例如中国电信业巨头华为，接触我们的——我们的个人和隐私数据。本政府对向华为输出半导体技术实施了限制。

第二，国务院将9个中国国家控制的宣传媒体定性为外国使团。这些机构是中国共产党的喉舌，这一定性使这些所谓的媒体机构受制于有关要求和受到签证限制。第三，特朗普总统对共同参与中国对维吾尔族和其他少数民族的压制、大规模任意拘押和高科技监视的中国21个政府实体和16家中国公司实行出口限制，我们已经阻止共同参与这些践踏行为的官员进入美国。

本届政府还制止由虽然知道但却仍然使用维吾尔族强劳的中国公司生产的产品非法进入美国。第四，特朗普总统将美国撤出人权理事会，抗议它受中国影响。

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第五，特朗普总统限制中国人民解放军利用学生签证将其军官和雇员送到我国高等院校窃取美国技术、知识产权和信息。第六，总统采取行动，停止美国联邦政府雇员退休基金投资于中华人民共和国的公司，包括中国军方合同公司和生产用于镇压少数民族的监控设备的制造商。

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美国被动和天真对待中华人民共和国的时代结束了。我们将忠实我们的原则，尤其是言论自由，这与中国共产党所维护的马克思主义-列宁主义的意识形态形成鲜明对比。