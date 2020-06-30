方方：湖北大学校长顺利过关，我和梁教授一起吃鱼

方方：我一向热爱武汉，从未想过离开这里。居然还有人指我为“恨国党”。武汉在哪国？转发二湘的十一维空间 昨天（6月29日）

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武汉的鱼，真的很好吃

文/方方

过端午节，放假回家。其实也不用上班了，自己给自己放个假。

收到读者寄来的好多东西，有花有锦旗有书有信有明信片还有荔枝和围巾等等，前阵还有读者寄了东北榛蘑和木耳，诸如此类。另有些水果什么的食物，完全不知道是何人所寄。非常感动，也非常感谢。吃的，我都会认真吃掉，用的，我也会精心使用。只是锦旗实在没办法挂出来。

节间与梁艳萍教授一起吃了饭。如我所愿地吃了鱼，喝了清酒。梁教授的酒量真是太差，说是喝酒过敏，摆着是没有当过搬运工的人。当然，我当了也白当，我也没有喝多少。好几个人喝一瓶洒，居然还剩下三分之一。看惯了我的大学同学们大杯饮白酒的姿态，自己都觉得自己太弱。

武大校友（几个月来，深感校友们的好。三观尤正，到底是我武大！）曾给我寄来几本非常漂亮的“书灯”，我转送了梁教授一个；还有北京一位大咖朋友给我寄了一个装满经典音乐的iPod。他嘱我先把这个送给梁教授，他会再寄给我一个。真的很感动哦。这世道，人智并非尽低弱，人心亦未皆凉薄。

其实我与梁教授并不太算熟，坐在一起吃饭的时候更是少极。以前省作协举办活动，梁教授常来参加，大约会后一起吃过饭。作协组织过一个读书会，读书会的名字叫“我们爱”。连起来即“我们爱读书会”。口号就是“我们爱读书”。读书会哪年成立我已忘记。

早期的读书会非常活跃，经常举办阅读和交流活动。梁教授总会领着一帮湖大学子前来参与。湖北大学的学生们可以说是读书会最活跃的一群人。到了近几年，读书会的活动，基本上一年两次，地址也由以前的汉口改到了武昌。其他大学的参与者也多了起来，场场暴满。梁教授依然每年领着湖大学生前来。梁教授一向对学生爱护有加，湖大很多学生是深有体会的，她也是深受学生爱戴的老师。

还想说的话是：一直以来，极左团伙的惯用手法，就是组织他们的团队，对与自己意见不合者，群起攻之，制造并形成舆情，利用官员们维稳心理，进行施压。说其要挟，绝不为过。这一回，为了胁迫湖大处理梁教授，甚至点名严逼湖北大学校长：你不处理梁艳萍，我们就将揭发你的什么什么事。这一招明显有效。湖北大学的处理意见公布后，要挟者们表示了“满意”（原词）。湖北大学校长在极左那里算是过了一关。这姿态，何其意味深长。官员们可怜，除了要看上级眼色，还要看极左眼色。他们怕极左似乎远甚于怕”心惊报“。几年来，这样的戏码，一再上演，已经演成了连续剧，剧本虽旧，仍然吸引观众。

前些年不能赚钱，动力小点。现在，实行打赏制，能整人还能赚钱，越发要演成“经典”。眼见得他们的目标人物越来越多，不知还会要挟到哪些大学校长或哪些省市官员，他们倚仗自己的网站，倚仗着自己的同道，俨然已成中国的一方势力。他们甚至敢于公开号召人民起来革命，用武汉话说，真是有狠啊。

再说一件事，有一些极低级的公众号写手，文字尚不能通顺，也忙不迭地成天写文章。只要造谣，只要把话说得耸人听闻，只要吓唬得住人，就能赚到钱。

所以，这些公众号最能做的事一是瞎编，二是是“拉大旗做虎皮”，三是用斩钉截铁的语言，臆想出他们完全无知的事，以此哄骗比他们常识更差的人。新近看到的是，中纪委第几巡视组进驻中国作协，对方方已经有了处理结论诸如此类，又有军方网站已公开斥责方方日记，全都写得煞有介事。来头越大，似乎越证据确凿，赚的打赏自然也多。写这些文字的人，居然会以为所有人都跟他们一样蠢。蛮好玩的。

还有那个台湾的黄姓女主持（总也记不得此人名字。此人居然自恋地以为我怕她。比她厉害的邱毅我都点了名，她有什么好怕的？论打架，她应该打不过邱毅吧？呵呵，这个是说笑。）老是一副气极败坏的样子。自己也明白当初造了我的谣吧？我都不介意这个谣言了，毕竟电视节目需要噱头。有噱头才能有赚头，台湾电视节目竞争激烈，她想怎么胡扯都可理解。何况，明白人都知道这个电视就是个节目。节目者，演而已，真真假假，忽忽悠悠，笑过即可。难得这个黄主持人在屏幕哐哐当当的（有点像“敲锣女"那个盆子发出的声音），神情和发式都很像文革中住在我家附近的一位造反派大妈。前几天，她很是气极败坏地批我和梁教授，用了特别吓人的名目。那名目，大陆低水平的极左是想不出来的，估计这几天他们可以活学活用了。我和梁教授都觉得好好笑，而且越想越觉得好笑。如果写小说，这是个很有趣的情节。

武汉的鱼是真好吃，那天的大鱼头更是做得好。大家说，这里的鱼从来都没有辜负过我们。吃剩的，舍不得倒，我带了回家，第二天用鱼汤下了面。我喜欢武汉，或许武汉的鱼好吃是其中重要理由之一。武汉的鱼从来都没有辜负过我。对了，我一向热爱武汉，从未想过离开这里。居然还有人指我为“恨国党”。武汉是哪国的？

我与梁教授在微博和微信上自然是相互关注的，早前私人间的交流实在太少。我甚至没有想到梁教授会写文章支持我。现在，我们的交流多了起来，也是幸事。饭间大家说，以后有机会去日本玩，抓着梁教授当个导游倒是不错。

今天很多人传给我中纪委对我的“处理决定”。这样的文章，无论多荒唐多拙劣，网管都是不会删的。见人们比我紧张，只好自己出来说说吃鱼的事。

武汉的鱼，真的很好吃。今天有朋友在群里秀她做的鱼，相当馋人，我决定明天买条鳜鱼红烧了吃。

～the end~

作者简介：

方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。