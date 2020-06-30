日本官房长官等对港区《国家安全法》通过表示遗憾

中国人大常委会当地时间6月30日早上以162票全票通过港区《国家安全法》，“分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全”四条罪行将被收入《基本法》附件三。

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为此基本官房长官菅义伟在30日的记者会见中指出：“现在正在对这一事实加以确认”，如果真的通过了这一法律，那么尽管国际社会和香港市民对此表示强烈的担忧，仍然制定了如此的法律，这是令人遗憾的。

有关香港的“一国两制”，菅义伟指出：维持自由、开放的体制，重视香港的民主地、安定地发展这一我国的一贯立场没有改变。港区《国家安全法》的制定有损于国际社会对“一国两制”的原则的信任，将继续与相关国家合作加以适当的对应。

有关因为冠状病毒感染的扩大而延期的中国国家主席习近平的访日，菅义伟指出：至少目前还不是调整具体的日程的阶段。

日本外相茂木敏充在6月30日的记者会上就媒体报道港区《国家安全法》的通过时指出：尽管国际社会和香港市民表示强烈的担心，仍然指定了如此的法律，对此翻到遗憾。

茂木指出：这是损害对“一国两制”信任的法律，希望与相关国家合作加以适当的对应。

茂木提及在香港约有2万6000人居住和1400多家日本在香港经营，并强调说：维持“一国两制”之下自由、开放的体制，让香港民主地、安定地发展下去是重要的。

针对中国人大常委会通过港区《国家安全法》，日本防卫相河野太郎在30日的记者会上表示：“如果是事实，不得不说这也将对国家主席习近平作为国宾访问日本相关事宜产生重大影响。”