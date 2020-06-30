欧盟今起向15国开放边界 中国有条件列入开放国名单

欧盟今起向15国开放边境，中国则被附加条件列入名单中，加拿大及三个马格里布国家都在“安全国家”名单中，这些国家的游客将可以入境欧盟各国，而美国、俄罗斯和台湾则不在获许入境名单中。

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路透社报导，代表欧盟各国政府的欧盟理事会周二发布声明说，欧盟27国同意让这些国家的游客入境旅行。由于新冠病毒肆虐全球，欧盟自3月中即禁止这类非必要旅行。

被允许进入欧盟的14个国家包括澳大利亚、加拿大、格鲁吉亚、日本、摩洛哥、新西兰、南韩、泰国等。

中国获同意有条件列入名单，需等中国当局也对欧盟游客开放边界，欧盟才会开放中国旅客入境，因互惠是列入名单的条件。欧盟将两周检视一次状况。

美国、俄罗斯、巴西和土耳其等国家因控制疫情的情况被认为尚不如欧盟的平均水平，因此至少还要再等两周才可能列入名单。

欧盟这项开放边界作法是为了支撑境内的旅游业，尤其是受到新冠病毒疫情冲击最大的南欧国家。

这项决定是对欧盟成员国的建议，并没有法律约束力，这表示各国仍可对由名单中14个国家入境的旅客设限，而且几乎确定不会允许来自其他国家的旅客入境。