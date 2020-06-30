研究报告指中国强迫维吾尔人做绝育手术

中国新疆维吾尔自治区大坂城，这是一座被北京称为“职业技能教育中心”的外围。路透社拍摄于2018年9月4日。

一份周一公开的报告指出，中国政府在其新疆维吾尔自治区实施极其强制性的控制人口政策，采取的手段就是强迫节育，强迫堕胎。美国周一呼吁北京立即停止对维吾尔人施行绝育手术。

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德国学者阿德里安·曾茨（Adrian Zenz）周一发表的报告指出，维吾尔人被迫服从于中国的强制性绝育手术，这位学者之前已经发表过几份有关中国新疆的研究报告。

报告称，在新疆两个维吾尔人占多数的地区，出生人口在2016年急剧下降。阿德里安·曾茨表示其数据来源于中国的官方文件以及与当地妇女的访谈。

一些妇女表示曾被迫接受绝育手术，否则就会被送到集中营。

詹姆斯敦基金会发表的阿德里安·曾茨的报告还指出，中国似乎是在“大规模血统-人种控制战略”背景下在新疆实施强制性的节育政策的。詹姆斯敦基金会创建于1984年，它的宗旨是“告知和教育决策者”，该基金会称“对前苏联和欧洲共产主义的崩溃有直接的贡献。”

在记者就这一报告问及中国外交部发言人赵立坚时，赵立坚指责这一报告“毫无根据”，他称新疆现在是“稳定和和谐的”。

美国政府周一呼吁中国立即停止在新疆施行强制性绝育手术。美国国务卿蓬佩奥在发表的文告中声明指出，根据一份研究报告，中国共产党在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施强制性绝育手术、强制性堕胎，美国希望中国共产党立即停止这一恐怖的做法。

新疆多数居民信仰穆斯林，其中尤以维吾尔人居多。维吾尔人使用的是突厥语，一种属于土耳其语系的语言，维吾尔族也是中国的56个民族之一。

法新社报道说，新疆人口总共2500万人，维吾尔人略略少于一半，这一辽阔的半沙漠地区曾经遭遇多起血腥恐袭，北京指责这是分裂分子和极端伊斯兰分子制造的恐怖事件。

一些人权组织指责中国政府在新疆至少集中关押了百万穆斯林，他们指责这是“政治灌输集中营”，但是北京否认这一数据，指称这是一种“职业培训中心”，旨在培训当地人找到合适的职业，从而远离极端思潮以及恐怖主义。