美国以安全为由禁止高科技出口香港或失“白手套”功能

美国政府29日下令禁止向香港输入国防以及若干高科技成品，目的是针对中国即将对香港实施的国安法。纽约时报报道，特朗普政府五月底已经决定香港在中国的统治下，不再享有足够的自治，并承诺将逐步削减美国给予香港的特别地位。

广告 继续浏览后续

报道引述有些美国专家表示，中国过去可能透过香港取得大陆被禁直接购买的美国军事价值产品。

此外，美国国务院星期一同时发表声明，美国将终止向香港输出美国军事器材，而商务部则表示，香港今后申请美国科技入口，将接受一如中国所必须的面对的管制。商务部长罗斯表示，香港之前有别于中国大陆所享有的特殊地位，包括出口豁免，已被终止。

美国周一宣布的出口管制对一些跨国企业将有深远的影响，包括一些半导体公司，因为这些公司将被禁止向香港输出产品或共享若干高科技的讯息。一些跨国公司选择香港作为与中国做生意的基地，而他们已经开始考虑迁移他们的基地，考虑的地点包括新加坡。

特朗普政府警告，中国在香港实施国安法的后果，将迫使美国终止与香港之间的引渡条约，也将取消成千上万与中国军方有关系的中国研究生的签证，并扬言向参与以及执行香港国安法的中国官员的财产进行制裁。

罗斯部长在声明中表示，中国的香港国安法将削弱香港的自治，增加敏感的美国科技因此转移到中国军方或国安手上的风险。

罗斯说，进一步削弱香港的特殊地位，“目前仍在考量之中”。他说：“我们敦促北京立即临崖勒马，履行对香港的人民以及全世界的承诺。”

国务卿蓬佩奥在另一项声明中说：“我们也不愿意采取这个措施，但有鉴北京现在已经以一国一制对待香港，我们只好一样如是对待香港。”

美国禁止向香港出口高科技并非新的想法。有不少美国专家多年来已经警告，中国可能透过香港取得大陆被禁直接购买的美国军事价值产品。