美国撤销香港特殊地位第一步 取消出口证豁免 停止出口防卫设备

美国周一启动撤销香港特殊地位的步骤，停止向香港出口防卫物资，限制香港获取高科技产品，取消出口证豁免。这被视为是美国对港版香港安全法即将表决通过的初步回击。

广告 继续浏览后续

美国政府决定采取这些步骤的时候，正是中国全国人大紧锣密鼓准备表决通过港版国安法的时候。在香港民主派看来，这一法案将威胁香港的高度自治地位，威胁香港享有的中国大陆人不曾享有的自由。

美国国务卿蓬佩奥表示，“中共决定消灭香港的自由，迫使特朗普政府重新评估美国针对香港的政策。”暂时还没有听到任何来自中国方面包括中国驻美大使馆的任何反应。

作为美国对港版国安法的反击，美国总统特朗普上月决定，取消美国赋予香港的特殊地位，这一地位规定香港享有经贸优惠，这使得从1997年回归中国大陆的香港成为全球一座十分繁荣的金融中心。

美国商务部周一宣布，由于中国大陆的原因，暂停对香港执行的最惠待遇规定，包括提供出口许可证豁免，商务部还在进行取消差别待遇评估。罗斯表示，随着中国对香港采取新安全措施，美国敏感技术落入解放军或国家安全部的风险增加，同时破坏香港自治，美国拒绝承担有关风险，因此决定撤销香港特殊地位。

蓬佩奥声明，从星期一起，美国终结向香港出口防卫物资，还将采取其他措施，终结向香港出口可以军民两用的高技术。蓬佩奥表示，美国这样做是被迫采取措施保卫国家安全。

蓬佩奥表示，北京强推港版国安法让美国无法再讲香港与中国区分，即日起停止出口管制防卫设备至香港，未来也将对防卫及双重用途技术出口实行限制。

在他看来，既然北京认为香港是一国一制，美国也应该如此对待。

中国全国人大正在北京开会，预计30日会议闭幕前将正式通过港版国安法。