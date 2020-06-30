英法德日等27国发表联合声明要求北京重新考虑港区国安法

中国人大常委会全票通过香港《国安法》继续引起国际社会强烈关注。法新社消息，包括法英德在内的27国在联合国人权理事会发表联合声明，称港区国安法威胁到香港的自由，呼吁北京“三思”重新考虑港区国安法。美国众议院议长佩洛茜要求对中国实施制裁及其他行动。

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法新社消息，在港区国安法获中国全国人大通过后，包括法英德及日本在内的27个国家立即在日内瓦的联合国人权理事会发表联合声明。声明表示，中国必须重新考虑港区国安法，该法威胁到香港自治区的各种自由。

英国驻联合国大使布雷思韦特（Julian Braithwaite）在瑞士日内瓦向联合国人权理事会表示，“破坏‘一国两制’并对人权构成明显影响的国家安全法在香港强制实行，我们对此表达深切关注”。他表示，我们呼吁中国和香港政府对强推此法“三思”，倾听香港民众、各机构及司法界的意见，以免（香港）权利与自由更受侵害。

布雷思韦特的发言代表27国，其中大部份是欧盟成员国，包括法国、德国，还有澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、瑞士等。布雷思韦特呼吁中国当局容许联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）“尽早到新疆进行有意义访问”，鼓励巴切莱特“定期提供有关香港和新疆的新消息，以捍卫国际法所赋予的权利与自由”。

此前，英国外交大臣拉布重申，英国不会背弃对香港的承诺。拉布表示，中国选择了违反在中英联合声明中向港人所作的承诺，不遵守对国际社会的义务。拉布还表示，英国会与伙伴国欧盟及七大工业国组织紧密合作，在联合国人权理事会提出香港议题。

而英国首相约翰逊周二表示，会非常仔细地阅读港区国安法的内容，了解是否与中英联合声明有冲突，然后决定下一步行动。 此前，欧盟和北约都批评实施港区国安法，担心会严重削弱香港自治。

美国方面，美国众议院议长佩洛茜周二要求对中国实施制裁及其他行动，她认为必须考虑所有可用工具，包括签证限制和经济制裁，以回应北京政府通过港区国安法。佩洛茜形容这条恶法会威吓及压制和平寻求自由的人士。

另据《中央社》消息，美国白宫国安会表示，北京此举违反中英联合声明，北京现在视香港为“一国一制”，美国也必须如此。美国将继续采取严厉行动，对抗扼杀香港自由与自治的人。

对北京不顾国际舆论强行通过港区国安法，白宫国家安全会议发言人尤约特（John Ullyot）在回覆《中央社》邮件时表示，北京通过港区国安法违法中英联合声明承诺。 尤约特指出，北京现在视香港为“一国一制”，美国也必须如此。美国将持续采取严厉行动，对抗扼杀香港自由与自治的人。他也呼吁北京应立即改弦易辙。

对北京通过港区国安法，美国商务部此前已先宣布撤销香港特殊地位，暂停对港执行优惠待遇规定，包括提供出口许可证豁免，并禁止出口国防设备与敏感技术到香港，商务部也正进行取消差别待遇评估。

美国国务卿蓬佩奥也发出声明表示，北京强推港区国安法让美方无法再将香港与中国区分，未来将限制防卫及军民双重用途技术出口至香港。