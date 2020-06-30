【视频】世卫组织将派专家组赴中国调查新冠病毒起源

世卫组织周一警告，新冠病毒已导致超过50万人死亡，如果全球不团结合作，“未来情况会更糟糕”。世卫表示下周将派一个调查小组前往中国，以确定新冠病毒的来源。

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世界卫生组织总干事谭德塞在一次虚拟媒体会上说：“当我们了解这个病毒的所有知识，包括它的起源时，我们才可以更好地与这个病毒作斗争。” 。

他说：“我们将在下周派遣一个团队前往中国，希望这将有助于我们了解该病毒是如何开始的，以及为将来的工作做准备。” 。

找到病毒传播给人类的中介

自中国去年12月在武汉正式报告新冠肺炎六个月后，新冠病毒已导致全球超过50万人死亡。

武汉病毒所的研究表明，新冠病毒的基因组序列与SARS的基因组序列相似，SARS病毒是引发2002-2003年的元凶，其中96％为蝙蝠携带的冠状病毒。

绝大多数研究者都认同新冠病毒也毫无疑问是蝙蝠身上携带的，但对于它是通过什么中间媒介传播给了人类尚是未知。这是目前国际学界、世卫组织希望了解的难题，以便了解传播的过程，更好确定进行预防，避免病毒的再次大流行。

有关病毒起源的辩论在国际外交也引发争端，美国指责武汉的实验室是新冠病毒的起源，而北京对此否认。

“我们都希望这一切结束”

谭德塞说，“世卫组织收到中国爆发原因不明的肺炎病例首份报告，到每天就已经整六个月” “，六个月前，我们没人能想象到这种新病毒将如何颠覆我们的世界和我们的生活。”

六个月后，全球已确诊感染超过一千万例，其中近一半被认为可以治愈。

谭德塞说：“我们都希望这一切都结束。我们都希望继续生活。但是，严酷的现实是，这还远远没有结束。” 谭德塞还重申，疫情的传播和上周情况一样，正在“加速”。警告如果没有全球的团结，“未来还会有更糟糕的时刻”。

谭德塞强调，长远来看，疫苗将是控制病毒的“重要工具”，“不要放弃希望”。他呼应政府要加强“测试、追踪、隔离被感染者”，要求人们做好卫生防护，必要时戴口罩，遵守社交距离的规定。

谭德塞表示，“新冠病毒正在迅速传播”。美国是受影响最严重的国家，其次是巴西、英国、意大利和法国。世卫组织紧急情况主任迈克尔·赖安提到巴西的疫情，表示巴西感染死亡人数占到美洲大陆感染死亡人数的四分之一，督促巴西加大防疫的努力。