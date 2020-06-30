香港国安法162个人大常委15分钟内一致通过7.1实施

全国人大常委162个委员30日早上15分钟不到即一致通过香港国安法，该法将严厉打压北京认为是分裂国家、颠覆国家、恐怖主义以及勾结外国势力危害国家安全的活动。虽然国安法即将在7月1日实施，但条文至今仍未公布。根据南华早报报道，就算获邀上京列席会议的若干港区人大代表，也只有几个人稍为看过部分的条文。

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在此同时，根据南早报道，所有香港的人大代表以及政协委员，已经接到通知在30日下午到中联办听取转达北京的讯息。事实上，就算是身为常委唯一港人的谭耀宗，也对整个立法程序未有充分的掌握和了解，而获邀上京列席会议的，也只有10个港区人大。香港社会大众也只能从传媒以及建制派人士的口风中，对影响他们至巨的国安法略知一二。

报道指，香港国安法下的最严重的刑期将会是终身监禁，也有香港传媒引述消息称，国安法不具追溯期，但会对被告的过去言行作为参考。

今早10点特首林郑月娥在每周一次的行政会议会前记者会上，拒绝回答有关国安法的问题，她说由于人大仍然就有关法案进行讨论，但目前仍不适合回应有关提问和解释，当通过法例后并纳入基本法附件三，届时特区政府和主要官员便会尽力回应有关提问。

林郑同时被问到为了国安法的实施，警队是否正考虑任命一个新的副处长处理国安问题，又或者最高的刑罚会是终身监禁，以及她在国安法执行中的角色，但她一一拒绝回答，只重复她不会就国安法问题回答问题。

全国人大宪法和法律委员会主任委员李飞29日在常委会会议上，作出关于“港区国安法”修改意见的汇报，宪法法律委根据常委会会议的审议意见，提出了草案建议表决稿，人大委员长栗战书决定将草案建议表决稿提交常委会会议审议。

国安法草案针对四类行为，有消息指，“分裂国家”和“颠覆国家政权”两项罪行最高刑罚将为终身监禁。国安法料不设追溯期，但将来在执法时，会考虑相关人士过去的行为，作为检控的证据。