香港民阵召集人岑子杰对未能举办七一游行致歉

民阵发起七一游行被警方反对，公众集会及游行上诉委员会经聆讯后驳回上诉。民阵召集人岑子杰对未能举办七一游行致歉，质疑限聚令防止的不是疫症，而是防止市民的反抗。

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香港民间人权阵线发起原定今天举行的“七一”游行被警方反对，上诉也被驳回。民阵宣布今天无法举办“七一”游行并为此道歉。民阵周二晚间表示，防疫只是jiekou，实情是“港区国安法”压境，政权将要全面收回香港人的公民自由。

民阵周二在社群平台脸书上发表声明，指这是2003年以来，民阵首次被禁在主权移交纪念日举办七一游行，这标志了一个时代的终结，但只要坚守信念，怀抱希望，黎明必将来到。

民阵声明指出，绝不同意警方反对游行的决定。人民雪亮眼睛会看得到，防疫只是藉口，实情是“港区国安法”压境，政权将要全面收回香港人的公民自由。

声明说，民阵一直致力为香港人争取和平、合法的表达途径，七月一日民阵无法继续举办游行，对此深感抱歉。

民阵指出，2003年7月1日大游行，始于香港人醒觉要挺身捍卫人权自由。17年间，民阵经历了公民运动的起伏，见证了政权的一再堕落，更有幸与香港人同行。