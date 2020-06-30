黄之锋罗冠聪周庭“难料自身安危”宣告退出香港众志

2017年8月16日，在面对法院覆核刑期前夜，香港雨伞运动学生领袖黄之锋（中） 和罗冠聪（左）在港府门前公民广场参加集会。

北京今早（30日）通过香港国安法，香港学运领袖黄之锋突然在面书宣告，他已辞任香港众志的秘书长一职，同时退出他是创办人之一的香港众志，但会以“个人身份践行信念”。黄之锋称，世界注目在国安法下其个人情况，“我会继续坚守我家－－香港，直到他们把我从这片地上灭声、抹杀”。同时宣告推出香港众志的，尚包括主席罗冠聪以及周庭。

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黄之锋表示，自创立众志而来，团队伙伴未曾离开政治风眼，但面对国安法压境，“在香港从事民主反抗，忧心性命安危已不再是无稽之谈”。他称严峻的命运放在眼前，“个人祸福难料，更要拿起承担的勇气。我现在宣布辞任香港众志秘书长，同时退出香港众志，并会以个人身份践行信念”。

黄之锋说，相信此刻世界上仍有无数双眼关切着香港，“也注目在国安法下我个人的情况，我会继续坚守我家 - 香港，直到他们把我从这片地上灭声、抹杀。”

此外，经常为香港民主运动向日本宣传的周庭，亦宣布从今天起退出香港众志，她表示，作为创立团体其中一员，这是沉重且迫不得已的决定，并表明无法再参与未来的国际连结工作。

众志创党主席罗冠聪指，在港版国安法下，香港掀起“一鼓腥风血雨的文革潮”，在浪尖的政治人物风险更大，难料自身安危。他称港人的抗争不会止息，并宣布退出香港众志，并以个人名义继续参与反抗运动。

长期在美国从事国际游说的众志常委敖卓轩亦宣布辞任，并递交退会通知，即日起正式离开众志。

另外，曾加入学民思潮的元朗区议员张秀贤在面书表示，不会离开香港，他指由一开始参与社运，最多只会想过留案底，但门槛愈来愈高，由社会服务令变成以年计监禁，甚至是终身监禁。他称任何人都害怕面对如此代价，包括他自己，但想到去年反修例示威以来，多人被控告暴动罪，面对以年计的监禁，更有人因此“流亡海外”，“我们如果走了，又怎能对得住香港这个地方？”

黄之锋30日在面书宣告退出香港众志的全文：

自创立众志而来，团队伙伴未曾离开政治风眼，在抗争路上即使面对再高的巨浪，大家未曾退却，跟我迎难以上，我实在心存感激。

然而当国安恶法压境、解放军演示狙击“斩首”，在香港从事民主反抗，忧心性命安危已不再是无稽之谈。以十年起计的政治牢狱、送到白屋严刑铐问、乃至直接送中，谁也没有办法确定明天。

严峻的命运放在眼前，个人祸福难料，更要拿起承担的勇气。我现在宣布辞任香港众志秘书长，同时退出香港众志，并会以个人身份践行信念。

香港的意志，不会因国安法或任何一条恶法而冰封。一年的时代革命，造就无数觉醒的人，走在城市里的、每天肩碰肩的，清洁工到西装友，都有可能是抗争中的无名传奇。只要香港人仍在，他们就得永远惧怕我们、防范我们。

我相信此刻世界上仍有无数双眼，关切着香港，也注目在国安法下我个人的情况，我会继续坚守我家 - 香港，直到他们把我从这片地上灭声、抹杀。

愿荣光归香港，愿众人平安。

黄之锋

二零二零年六月三十日