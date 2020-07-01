一研究指中国靠疫情凸显影响力 多国民众促在人权环境网络安全须对中国强硬

据美国智库「德国马歇尔基金会」发布的一项研究，疫情大流行使越来越多西方人将中国视为全球最具影响力国家，但许多人认为，针对气候变迁、人权和网路安全等议题，必须对中国采取更强硬态度。

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据法新社报道，一项研究指中国靠疫情凸显影响力，人权资安仍是隐忧。华府智库「德国马歇尔基金会」（German Marshall Fund of the United States）发表针对法国、德国和美国舆论的调查报告，发现自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来，法国、德国和美国民众对中国影响力的看法出现显着变化。北京当局在疫情期间，时而被当成罪魁祸首，时而被视为援助提供者。

该报道称，分别在1月和5月进行的调查显示，法国境内将中国视为全球最具影响力国家的人数比例，从13%增至28%；在德国，从12%增至20%；在美国，从6%增至14%。德国马歇尔基金会法国办公室副主任昆赛斯（Martin Quencez）说：「在疫情危机前，中国的世界影响力是种抽象概念。」据他说：「举例来说，当你想到依赖中国供应口罩和医疗器材时，这就变得非常具体。」

法、德、美3国民众仍认为，美国是最具影响力的国家，但人数比例下滑。

不过，研究指出，虽然越来越多人认为中国是最具影响力国家，但德法两国多数民众表示，他们的国家应该在气候变迁、人权和网路安全议题上，对北京采取更强硬态度。