中印边境军事冲突延扩海战? 印将领不乐观

中印边界冲突，造成双方军队都有数十人死伤之后，军事专家也开始讨论是否会发生中印海战的可能性。印度学者辛格（Abhijit Singh） 6月29日在海事报导网站《maritime executive》上撰文分析，中印海战如果一旦开打，印度海军将面临“严峻的考验”。昨天(6月30日)，中印第三轮军长级会谈在双方实控线印方一侧的楚舒尔会谈点举行，而有印度学者已经开始假想跟中国“打一场海上战争”的场景。

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据联合新闻网今天报道称，边界冲突后中印海战开打? 专家分析结果指严峻考验。该报道引据《印度斯坦时报》6月30日消息，在当天举行的中印第三轮军长级会谈中，印方将再次要求中方从加勒万河谷、班公错等对峙地点撤军。为配合展现印方在会谈期间的强硬立场和“解决对峙局势的决心”，印度陆军已在加勒万河谷地区部署了6辆T-90主战坦克和肩扛式反坦克导弹系统。该文还称 :“印度已为最坏的情况做好了充分准备。”

“中印边境冲突会导致海战吗?”新德里观察家研究基金会海事政策专家6月29日在海事报导网站《maritime executive》上撰文称，加勒万河谷冲突给印中关系刻上了一道深深的裂缝，随着事态升级，一场迄今仅限于中国实际控制线附近的冲突可能会延伸到其他地区，包括印度洋。“在中国大部分货物和能源运输途经的东印度洋，印度海军是主导力量。不过，印度在麻六甲以东几乎没有任何存在，除非它在太平洋沿岸与美国、越南和日本协同行动，否则印度海军不能指望在自己的后院对付中国海军”。他说，中国海军“不应被低估” ，与中国在印度洋发生冲突对印度来说将是一次“严峻的考验”。

该报道称，印度国家安全咨询委员会主席拉贾万在接受The Print网站采访时表示，只要双方在边境地区不开火，“局势就不会升级”。他解释说，印中现有各项边境协议都是为了确保在出现对峙情况后，不会进一步升级为战争而设计的，因此双方在任何情况下都会尽量保证不发生交火 : “这是印中边境和印巴边境的根本区别”。

The Print报导说，虽然有消息指印军一线部队被授权在极端和紧急情况下可以“自由还击”，但政府或军方实际上并未界定何为“自由”，因此在实际操作层面不太可能允许一线部队开火。

该报道说，新德里电视台6月30日透露，印度防长辛格（Rajnath Singh）当天与美国防长埃斯珀通电话，双方可能讨论了当前印中边境紧张局势。更早之前，美国总统特朗普、国务卿蓬佩奥等多次对印度隔空喊话，有意调停中印冲突。