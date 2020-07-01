中国硬推香港国安法 欧美27国反对 中国拉52国反击

香港国安法刊宪生效引起国际关注。欧美等27国联署反对港区国安法，指控中方“破坏一国两制”，“一定要重新考虑”。另一边厢，多达52个国家联合表态支持港区国安法。52国主要来自亚洲、非洲及拉丁美洲，他们以古巴为代表发声明，强调所有国家都有权利就国家安全立法，港区国安法有利香港长期繁荣稳定。香港经济日报报道指，欧美22国去年在联合国人权理事会发表联合声明，反对中国在新疆反恐措施；亚非拉等36国随即表态支持中国立场，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果。

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据香港经济日报今天报道称，港区国安法欧美27国联署反对，中国组52国反击。据新华社报道，古巴、巴基斯坦、缅甸、埃及、喀麦隆、委内瑞拉、白俄罗斯、沙特阿拉伯等52个国家，在联合国人权理事会第44次会议上发表联合声明，指出不干预主权国家内政是联合国宪章，以及国际关系基本准则的必要原则；任何国家当中，就国家安全立法权力都在于政府，这本则上并非人权问题。

据52国称，中国为香港特别行政区维护国家安全制定法律框架和执行机制，并重申会贯彻一国两制原则，这有利一国两制的稳定和持久，并有利香港享受长远繁荣和稳定，香港居民亦可在安全环境下更好地行使合法权利和自由，52国对此表示欢迎。52国又重申，香港是中国不可分离一部分，香港事务是中国内政，外部势力无权干预。52国敦促有关方面停止以香港议题干涉中国内政。

据该报道，在同一场合上，英国为首27国也发表联合声明，反对港区国安法。27国包括德国、法国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、瑞士等。27国对港区国安法实施表示深感忧虑。他们指港区国安法制定过程没有香港参与，“损害一国两制和香港高度自治”，中方“必须重新考虑”。

据该报，《港区国安法》昨晚（30）11时虽已生效，但港府刊宪条文细节前，在瑞士日内瓦召开的联合国人权理事会议，英国等27个西方国家则呼吁北京应重新考虑，不要实施《港区国安法》，并必须保障香港的集会权利及新闻自由。

英国驻日内瓦联合国大使布莱思维特代表27国发言，指《港区国安法》损害一国两制，明显影响人权，呼吁北京与香港政府重新考虑，并与港人、机构和司法当局合作，防止进一步侵蚀香港的权利和自由。27国家当中大部分是欧盟成员国如法国、德国、澳洲、加拿大、日本、新西兰、瑞士等。美国众议院议长佩洛西则呼吁制裁中国。

香港《基本法》第18条订明，当香港发生特区政府不能控制的危及国家安全动乱时，中央政府可颁布相关全国性法律在香港实施。

据27国又提及，他们当中不少国家去年都有份联署，对中国新疆情况表示关注。最新声明指，中国“必须”容许联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）“有实质意义地”接触新疆。

消息称，欧美22国去年在联合国人权理事会发表联合声明，反对中国在新疆反恐措施；亚非拉等36国随即表态支持中国立场，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果。