俄罗斯总统普京执政期有望延至2036年

俄罗斯宪法修正案全民公投落下帷幕。为了给现总统普京继续长期执政扫清道路，克里姆林宫大力动员，以确保公投最终能以绝大多数“赞同票”的结果而宣告胜利，从而为普京继续在克里姆林宫执政至2036年打开绿灯，同时打破现代俄罗斯国家元首统治期最长的记录。

广告 继续浏览后续

俄罗斯总统普京打算通过全民公投的方式对宪法进行改革以延长其统治。这一打算如愿以偿。根据来自该国东部地区投票的初步结果，参加今次公投活动的选民人数超过70%。结果毫无悬念：官方民调机构“全俄社会舆论研究中心”（Vtsiom ）公布的结果显示：75%的选民投了赞同票。克里姆林宫的另外一个目标也成功实现：国家选举委员会估计参与率已经超过了55%。

俄罗斯宪法修正案中最重要的内容是于去年3月提出的、允许普京参加修宪后的2024年总统大选，实际上是将普京现任总统任期数量清零，普京有望任职总统至2036年，届时，他的年龄将高达84岁。

本次公投为期一周，在最后一个投票日的前夕，俄罗斯总统普京发出呼吁，要求民众为国家的“安全、稳定、繁荣与尊严”去投票，为“理想中的国家”去投票。

面对民众日益高涨的不满情绪以及对改革缺乏热情的表现，俄罗斯政府直至投票的最后阶段都在加紧努力动员选民积极参与投票。在投票日的最后一天早间，政府宣布向那些有子女的家庭发放1万卢布（125欧元）的特殊补贴。公营电视台也加紧宣传，鼓励民众积极参与，甚至展示了一名宇航员在国际空间站进行在线投票的情形。

选举委员会也做出各种努力方便选民，在各个地区的不同场所增设投票站。这样做，一方面是为了应对当前疫情、最大限度地减少健康风险；另一方面，也不排除方便舞弊的可能。俄罗斯独立选举监督机构“声音（Golos）”的多名地方专家发现“一人多票”或“票箱爆满”等不正常现象。这些专家则受到警方威胁。

另外在这次公投中，公务员以及公营或私立机构的公司员工也纷纷受到前所未有的压力。