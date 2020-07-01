北京出手报复美国 针对美4媒查人查账

2月19日，戴着口罩的武警在天安门毛泽东巨幅画像前站岗。

中美两强对峙，战线扩大至互祭媒体管制，且紧张关系不断升温。中国今天要求美联社等4家美国新闻媒体，揭露在中国工作人员的详细讯息以及财务运作状况。

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据中央社今天报道称，紧张升温，北京要求4美国媒体揭露在中国资讯。

美国国务院6月22日宣布，除2月份被列为“外国代表机构”的5家中国官媒，决定再将中国中央电视台、中国新闻社、人民日报及环球时报加入名单中。美国国务院当时强调，这些媒体皆受到北京当局实质控制。

中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上表示，作为对美方上述行动的反制，将要求4家美国媒体自即日起7日内向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产讯息等书面资料。这4家媒体包括美联社（Associated Press, AP）、合众国际社（United Press International, UPI）、哥伦比亚广播公司（CBS）、全国公共电台（National Public Radio, NPR）。

据赵立坚表示：“需要指出的是，中方上述措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，完全是正当防卫。”