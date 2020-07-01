印度用中国之道禁用抖音、微信等59个APP 中国数字雄心或遇阻

印度将禁用全球热门的短视频APP“TikTok”（抖音国际版）等59个APP。印度电子和信息技术部在声明中称“禁用对印度的主权、国防和社会秩序造成损害的59个APP”。华尔街日报今天说，中国时常使出的一招现在落到了自己头上：针对高人气软件的禁令。此举对于试图将国内辉煌战绩复制到全球各地的中国顶级科技公司来说是一大挫败。

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据日本经济新闻报道称，印度将禁用抖音、微信等59个APP。印度政府6月29日宣布，将禁用全球热门的短视频APP“TikTok”（抖音国际版）等59个APP。其中主要是中国企业提供的APP，有观点认为是受到中印边境地区冲突的影响。印度电子和信息技术部在声明中称“禁用对印度的主权、国防和社会秩序造成损害的59个APP”。并表示“我们收到了很多投诉，认为这些APP非法窃取用户数据，并保存在印度之外的服务器上”。

印度禁用的APP有字节跳动运营的TikTok、腾讯运营的“微信”及阿里巴巴集团旗下企业开发的网页浏览器等。开始禁用的时间尚不清楚。

据华尔街日报今天报道说，印度以中国封禁之道还施中国应用。

据该报道，中国时常使出的一招现在落到了自己头上：针对高人气软件的禁令。印度针对中国应用程序的最新封禁举措可能不会立即带来很大的财务影响，但将对中国互联网公司的海外雄心造成打击。

在本月的中印边境冲突导致20名印度士兵丧生后，印度周一禁用了包括TikTok和微信(WeChat)在内的59款中国移动应用程序。数据公司Sensor Tower的数据显示，自2014年以来，这些应用程序在印度总共被下载了49亿次。

据报道称，现有用户将来还能否访问这些应用程序，目前尚无相关细节。上述禁令是否符合宪法也是一个法律问题：去年，印度一家法院以色情内容和网络欺凌为由，禁止TikTok在应用商店上架，但后来又撤销了这一决定。这一次，印度政府以国家安全担忧为由颁布禁令。

据华尔街日报认为，印度禁令干扰TikTok用户，中国数字雄心遇阻。

印度决定禁止数十款中国应用程序，此举对于试图将国内辉煌战绩复制到全球各地的中国顶级科技公司来说是一大挫败。在许多人眼中，印度是世界上最后一个规模巨大、尚待开发的数字市场，如今这些公司进军印度市场的步伐受到阻碍。

该报道称，一位了解情况的政府官员周二表示，印度将在几天内禁止下载59款中国应用，并阻止或中断现有印度用户访问这些应用。该名官员说：“我们已要求谷歌(Google)和苹果公司(Apple Inc., AAPL)留意印度政府的最新决定，并移除这些应用，它们正采取行动执行该禁令。”这位不愿具名的官员还表示，有关部门正在与互联网服务商合作，以阻止所涉应用现有用户的访问。