印度禁止抖音等中国应用 蓬佩奥赞扬印度抵制中国行动

美国国务卿蓬佩奥周三对印度禁止抖音等多种中国应用程序App表示赞赏。蓬佩奥说，印度政府此举确保印度自身安全不受威胁。另外，印度拒绝中资参与道路建设，扩大经济抵制中国行动。

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法新社报道，蓬佩奥在周三的新闻发布会上表示：“我们欢迎印度禁止某些可用作中共国家监视工具的移动应用程序。”蓬佩奥并补充说：“正如印度政府所宣称的，印度禁止一些App的作法旨在加强印度主权，以及国家的安全与完整”。

印度电子信息技术部29日宣布，禁止包括TikTok、微信、UC浏览器、微信、QQ、快手和美图等在内的59款中国应用。印度政府称，印度出于安全考虑，禁止包括TikTok和微信在内的59款中国应用，印度方面认为，这些应用从事的活动有损印度主权、国防、国家安全和公共秩序。

法新社说，印度总理莫迪政府做出之一决定两周前，印度和中国军队在印度东北部边境发生激烈冲突。

另据《中央社》消息，印度政府正逐步扩大在经济上抵制中国。印度政府主管公路兴建的部长周三表示，印度将不允许中国企业及合资企业参与印度道路与高速公路建设。

消息称，印度道路交通与高速公路部长加德卡里（Nitin Gadkari）在接受印度媒体专访时，针对中印部队最近在拉达克暴力对峙，导致20名印度军人死亡后的经济措施做了说明，并证实印度海关逐项检查从中国进口的货物是“开创性的改革措施”。

加德卡里指出，印度政府将宣布新政策，不允许中国企业，或拥有中国企业合作伙伴的合资企业参与印度的公路和高速公路兴建案。 他说，新政策将放宽印度企业扩大参与公路、高速公路建设项目的资格。同时，招标中和未来招标的公路与高速公路兴建案中将实施这项新政策。 他强调，即使印度必须在技术、咨询和设计领域寻求外国协助或合资兴建，“我们也不会允许中国企业参与”。

此外，加德卡里谈到，为提升技术、研究、咨询和其他工作水平，印度鼓励外国投资中小企业或与印度中小企业合资，但不欢迎中国企业。 至于印度海关逐项检查从中国进口货物，导致大批从中国进口的货物堆积在码头与机场仓库，加德卡里解释，印度的港口没有任意停止货物通关，政府正在采取“开创性的改革措施”帮助中小微型企业实现印度自给自足。 加德卡里表示，这是个很好的步骤，政府不鼓励从中国进口商品，并朝向自力更生方向迈开大步。