中国又现新种猪流感病毒现疫苗不管用 武汉专家警告可能全球大流行

新冠肺炎疫情尚未结束，中国出现由猪只带原的新品种流感病毒，至于是否引发全球大流行？武汉大学医学部病毒研究所教授杨占秋今（1日）松口：“可能性是有的。”

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据自由时报今天报道，中国爆新种猪流感病毒，武汉大学专家指：可能全球大流行。

该报道引据《英国广播公司新闻》6月30日消息，《美国国家科学院院刊》6月29日刊登的1份研究指出，中国近期出现由猪带原，但可感染人类的“G4 EA H1N1”病毒，与2009年发生的猪流感病毒相似，但出现一些变化，可以在人类呼吸道内的细胞中生长和繁殖，2011年至2018年都有中国养猪场人员感染，目前的流感疫苗对该病毒并无保护作用。

据中国官媒《环球时报》说，武汉大学医学部病毒研究所教授杨占秋今（1日）受访表示，世界卫生组织在2009年，对于全球流感大流行提高警告级别，此次发现的“G4新型猪流感病毒”若与2009年的猪流感病毒差不多，“也含有人类流感基因片段的话，是可以在人与人之间传播流行的。”

据杨占秋指出，“G4新型猪流感病毒引起世界性大流行的可能性是有的，尤其是在冬春之际的病毒流行季节”，2009年的猪流感病例，主要都出现在美国、墨西哥，现在虽然不是流感病毒流行季节，但也不能掉以轻心，必须提高警觉。