拜登批特朗普处理港版国安法危机太懦弱

美国民主党总统候选人拜登，星期四揭露美国总统特朗普处理港版国安法态度“懦弱”，表示自己一旦当选美国总统，会对中国违反人权实施更严厉的制裁。

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拜登将于11月3日美国总统大选时与现任总统特朗普对决，根据美国目前公布的全国民调，拜登声势领先。拜登在奥巴马担任美国总统期间是他的副手。

根据法新社报道，拜登表示，北京公布实施港版国安法的行径未收到惩罚。他指责特朗普总统抛弃了美国的价值观，致使中国的独裁者们误以为在美国白宫有一个同他们持有同等想法的人。

拜登称，“特朗普在维护我们的价值观上很软弱，对此，我将会很强硬，很明确，前后一致。”

中国正式颁布了港版国安法，初步效果已经显示出来，7月1日，当数万人不顾禁令上街抗议这一法律时，港警逮捕了370人，其中10人被指违反了港版国安法。

五月底，特朗普下令已经采取严厉措施，取缔了香港享有的贸易特殊地位。美国国务卿蓬佩奥星期二表示，美国不排除对中国采取新的制裁。

但是，拜登周三承诺，如果他当选，他将走得更远。他将全面实施美国国会通过的有关香港和新疆人权的法律。

拜登在提供给路透社的声明中表示，“北京的新国安法制定过程黑箱作业、规范范畴广泛，对于让香港不同于中国其他地区的自由、自治，已经构成致命一击。”

拜登表示，如果自己当选，他将禁止美国企业帮助压迫和支持中共的国家监控。

拜登还说，“如果北京试图让美国公民、企业与机构噤声，我将迅速实施经济制裁。”