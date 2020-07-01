日本遭指发横财 乘美禁令闷向华为供5G零件

美国政府正在加大限制力度，让美国公司更难以帮助中国推出超高速蜂窝网络。但其盟友日本的公司却在推动中国的这一飞跃，并从中获利。日本企业不掩饰，指这是日本零件一个前景十分光明的市场。据华尔街日报说，问题是，领土受到美军保护的日本以及德国和韩国等其他美国盟友还能维持这一局面多久？

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据华尔街日报今天指出，尽管美国限制对华出口，但其盟友日本却仍在向中国供应5G零部件。

据该报道，到今年年底，中国计划斥资1,500亿美元在全国范围内部署逾50万个基站，以实现将第五代蜂窝网络(5G)务覆盖全国，这些基站通常使用的是国内领军企业华为技术有限公司的设备。电子元件制造商村田Murata Manufacturing董事长Tsuneo Murata表示：“中国政府正在积极推动5G的普及。对我们的零件来说，这是一个前景十分光明的市场。”

据该报道，对日本来说，向全球科技公司供应零部件和材料是一项赖以生存的业务，因其大多数消费电子品牌的光环都已经褪去。

在美国和中国展开科技霸权争夺、美国政府干预私营部门以封杀华为的情况下，日本正试图向两边都示好，同时避免踩到政治地雷。问题是，领土受到美军保护的日本以及德国和韩国等其他美国盟友还能维持这一局面多久？

曾任美国高级贸易谈判代表、现供职于亚州协会(Asia Society)的卡特勒(Wendy Cutler)表示：“美国最初推进出口管制时，其法规主要影响美国公司。但过去一年里，美国已经开始认识到，华为等公司仍在获得所有这些技术。”卡特勒说，“出口管制的鼓声”可能很快传导到美国的盟友那里。她说：“如果从整体上看这些表态，事态发展方向就很清楚了。”

特朗普政府今年5月宣布，将实施旨在切断华为与海外供应商之间联系的出口限制；相关限制主要针对台湾积体电路制造股份有限公司把半导体产品出售给华为旗下海思半导体(HiSilicon)的交易。

目前，对于受新冠疫情冲击的日本公司来说，中国市场仍然是为数不多的健康利润来源之一。Anritsu Co.上一个财季的营业利润同比增长75%，这得益于中国和整个亚洲地区强劲的5G相关需求。Anritsu生产衡量基站等5G设备运行是否正常的仪器。Anritsu高级副总裁Takeshi Shima表示：“对我们来说，随着中国智能手机供应商向越来越多的全球消费者销售产品，来自中国的需求不断增长。”

尽管中国政府一直在推行“购买国货”政策，目的是加强国内制造业，但许多日本零部件供应商多年来已嵌入中国供应链，并稳定地从中获利。

美国富瑞金融集团(Jefferies)分析师Sho Fukuhara表示，中国企业仍依靠一些在美国也开展业务的日本供应商。他说：“美国不想要中国的产品，中国也不想要美国的产品，这让日本从两边受益。”

据Murata称，得益于5G设备需求，村田1-3月当季的电容器订单同比增长了近50%。

这些不太显眼但至关重要的部件中，有很多都流向了中国最大的智能手机和5G设备制造商华为。华为董事长梁华去年11月称，该公司2019年从日本采购的零部件有望达到约100亿美元。他称，通过这样的采购，目前华为可以及时地将核心产品交付给客户，而不依赖于美国的零部件。